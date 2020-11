Banowanie chińskich aplikacji pokłosiem śmiertelnej walki na pałki i kamienie

Władze Indii idą tropem Stanów Zjednoczonych i co jakiś czas zakazują używania wybranych aplikacji chińskiej produkcji. Najnowsza lista zawiera 43 produkcje. Jakie są tego powody?

Indyjskie Ministerstwo Elektroniki i Technologii Informatycznych uzasadnia swoją decyzję w następujący sposób: "Zakaz został podjęty w oparciu o badania, które wykazały, że korzystanie z wymienionych aplikacji może mieć negatywny wpływ na suwerenność i integralność kraju, a także jego obronę, bezpieczeństwo oraz porządek publiczny". Można powiedzieć, że wytoczono ciężkie działa, jednak konkretnie nie podano, w jaki sposób owe aplikacje miałyby to robić. Z pewnością jedną z przyczyn zakazu jest niedawne starcie między strzegącymi granic żołnierzami Chin a Indii. Choć oba te kraje dysponują bronią jądrową, doszło do walki na... pałki i kamienie. Może i brzmi to śmiesznie, jednak podczas starcia poniosło śmierć dwudziestu Hindusów, dalszych 75 zostało rannych.

Zaraz po incydencie władze Indii "nałożyły bana" na 59 chińskich aplikacji mobilnych, w tym TikTok, UC Browser, Weibo oraz WeChat. We wrześniu rozszerzono to do 118 aplikacji, w tym Baidu, Alipay, PUBG. Kolejna runda banów i mamy już na liście 220 pozycji. Najnowsze to:

AliSuppliers Mobile App

Alibaba Workbench

AliExpress - Smarter Shopping, Better Living

Alipay Cashier

Lalamove India - Delivery App

Drive with Lalamove India

Snack Video

CamCard - Business Card Reader

CamCard - BCR (Western)

Soul- Follow the soul to find you

Chinese Social - Free Online Dating Video App & Chat

Date in Asia - Dating & Chat For Asian Singles

WeDate-Dating App

Free dating app-Singol, start your date!

Adore App

TrulyChinese - Chinese Dating App

TrulyAsian - Asian Dating App

ChinaLove: dating app for Chinese singles

DateMyAge: Chat, Meet, Date Mature Singles Online

AsianDate: find Asian singles

FlirtWish: chat with singles

Guys Only Dating: Gay Chat

Tubit: Live Streams

WeWorkChina

First Love Live- super hot live beauties live online

Rela - Lesbian Social Network

Cashier Wallet

MangoTV

MGTV-HunanTV official TV APP

WeTV - TV version

WeTV - Cdrama, Kdrama&More

WeTV Lite

Lucky Live-Live Video Streaming App

Taobao Live

DingTalk

Identity V

Isoland 2: Ashes of Time

BoxStar (Early Access)

Heroes Evolved

Happy Fish

Jellipop Match-Decorate your dream island!

Munchkin Match: magic home building

Conquista Online II

Warto zauważyć, że wszystkie aplikacja przesyłały dane z Indii do serwerów ulokowanych na terytorium Chin. Wszystko wskazuje na to, że na tym jeszcze nie koniec i kolejne zakazy pojawią już wkrótce.

Zobacz: Indie zakazują PUBG-a i AFK Areny

Zobacz: Chiny sprzeciwiają się amerykańskim backdoorom i tzw. Czystej Sieci

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Chee Huey Wong/Pexels

Źródło tekstu: ZDnet