Asystent Google straci wiele funkcji. Gigant stawia na jakość

Asystent Google został wprowadzony na rynek 7 lat temu i z biegiem czasu stał się pomocnym narzędziem dla wielu osób, również w naszym kraju. Na smartfonach i zegarkach możemy od kilku lat rozmawiać z nim po polsku, wydając mu polecenia głosowe, na przykład dotyczące wyszukiwania informacji czy sterowanie inteligentnym domem. Teraz Asystent może się drastycznie zmienić, przynajmniej w oczach niektórych użytkowników, ponieważ straci co najmniej 17 funkcji.

– czytamy na Blogu Google

W innym miejscu Google wymienia, o jakie funkcje chodzi oraz z czego nadal będzie można korzystać, niejako w zamian:

Google zmieni również sposób działania Asystenta na telefonie. Ikona mikrofonu na pasku wyszukiwania Google nie będzie już wyświetlać Asystenta, ale po prostu rozpocznie wyszukiwanie głosowe, co jest jego najpopularniejszym przypadkiem użycia. Powiedzenie słów "OK Google" lub naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania będzie nadal aktywować Asystenta, tak jak poprzednio.

Wiemy, że zmiany mogą być destrukcyjne, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby te zmiany były jak najbardziej płynne. Chociaż Asystent Google bardzo się rozwinął w ciągu ostatnich siedmiu lat, jedno pozostaje prawdą: nasze ulepszenia są napędzane przez Wasze opinie. A my chcemy to usłyszeć. Po prostu powiedz "OK Google, prześlij opinię" i podziel się z nami swoimi komentarzami.