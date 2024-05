Apple szykuje nową aplikację na Androida. No w końcu!

Apple szykuje nową aplikację dla użytkowników urządzeń z Androidem. Aż chciałoby się powiedzieć: no w końcu!

Korzystacie z serwisu streamingowego Apple TV+? Jeśli nie, to zdecydowanie warto, bo firma z Cupertino wyprodukowała kilka rewelacyjnych filmów i seriali. Natomiast jeśli już jesteście użytkownikami tej platformy, to pewnie wiecie, że nie ma dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne z Androidem. Wkrótce ma się to zmienić.

Apple TV+ z aplikacją na Androida

Aktualnie użytkownicy telefonów i tabletów z Androidem nie mają dostępu do dedykowanej aplikacji do Apple TV. Zamiast tego, jeśli już chcą oglądać filmy i seriale na urządzeniu mobilnym, muszą korzystać z przeglądarki internetowej, co nie jest specjalnie wygodne. Na szczęście firma z Cupertino pracuje już nad rozwiązaniem tego problemu.

W Apple mają trwać prace nad dedykowaną aplikacją Apple TV+ na Androida. Takie wnioski można wysunąć między innymi na podstawie oferty pracy, w której nadgryzione jabłko szuka dewelopera aplikacji na Androida, dzięki której "miliony będą oglądać i odkrywać telewizję oraz sport". To jasno sugeruje, że chodzi właśnie o appke do serwisu streamingowego firmy z Cupertino.

Kiedy zostanie wydana? Tego nie wiemy. Chociaż Apple szuka dewelopera, to tak naprawdę od jakiegoś czasu mogą już trwać prace nad aplikacją. Aktualnie w Sklepie Play znajduje się tylko kilka pozycji stworzonych przez programistów z Cupertino, w tym między innymi Apple Music, Move to iOS oraz Tracker Detect (wykrywacz śledzenia).

Zobacz: Galaxy Z Flip6 może mieć coś, czego będzie potrzebował składany iPhone

Zobacz: Rynek smartfonów w Europie. W 1Q2024 pod kreską tylko Apple

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Bloomberg