Mapy Apple w przeglądarce dostępne dla każdego

Mapy Apple debiutują w wersji przeglądarkowej, dostępnej teraz dla każdego w publicznej wersji beta. Już nie trzeba sięgać po dedykowaną tej usłudze aplikację, która dla niektórych urządzeń może nie być dostępna.

Firma Apple udostępniła swoje Apple Maps on the web w publicznej wersji beta. Dzięki temu użytkownicy z całego świata mogą skorzystać z tej usługi bezpośrednio przez swoje przeglądarki internetowe. Umożliwia ona uzyskiwanie wskazówek dotyczących jazdy samochodem czy pieszych wycieczek, a także odnajdywanie interesujących miejsc z użytecznymi informacjami, takimi jak zdjęcia, godziny otwarcia, oceny i recenzje.

Nowe możliwości Map Apple

Użytkownicy mają teraz możliwość podejmowania różnych działań bezpośrednio z poziomu karty miejsca w Mapach Apple. Mogą na przykład zamawiać jedzenie z restauracji, której lokalizacja jest widoczna na mapie. Ponadto, dostępne są wyselekcjonowane przewodniki, które pomagają odkrywać ciekawe miejsca do jedzenia, zakupów i zwiedzania w miastach na całym świecie. W najbliższych miesiącach planowane jest również wprowadzenie dodatkowych funkcji, takich jak Look Around, która pozwoli na wirtualne zwiedzanie wybranych lokalizacji.

Deweloperzy korzystający z MapKit JS mogą teraz łączyć swoje aplikacje z Mapami Apple w wersji przeglądarkowej. Umożliwia to ich użytkownikom uzyskiwanie szczegółowych informacji o miejscach, wskazówek dojazdu i wiele więcej.

Mapy Apple w Internecie dostępne są obecnie w języku angielskim i są kompatybilna z przeglądarkami Safari i Chrome na komputerach Mac i iPadach oraz z przeglądarkami Chrome i Edge na komputerach z systemem Windows. W przyszłości planowane jest rozszerzenie wsparcia o dodatkowe języki, przeglądarki i platformy.

Wprowadzenie wersji przeglądarkowej Map Apple to krok w kierunku zwiększenia dostępności i funkcjonalności tej usługi. Umożliwia to użytkownikom korzystanie z zaawansowanych funkcji mapowych bez konieczności posiadania urządzenia Apple'a. Jest to znaczące ulepszenie, które może przyciągnąć nowych użytkowników i zachęcić deweloperów do integracji Map z ich aplikacjami.

Źródło zdjęć: DenPhotos / Shutterstock.com, Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Apple