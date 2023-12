Starsze iPhone'y dostaną ładowanie Qi2. Przyjdzie razem z iOS 17.2

Apple wydało iOS 17.2 w wersji RC (release candidate). Nowe oprogramowanie, które wkrótce trafi na pokład wspieranych iPhone'ów, przyniesie modelom z serii 13 i 14 bezprzewodowe ładowanie nowej generacji Qi2. iPhone'y 15 już to mają.

Apple, które zwykle z ostrożnością podchodzi do nowych standardów, zaskoczyło wszystkich kompatybilnością z Qi2 w swoich iPhone'ach 15. Na tym się jednak nie skończy, ponieważ w uwagach do iOS 17.2 RC znalazła się informacja, że aktualizacja ta dodaje obsługę ładowarek Qi2 dla wszystkich modeli iPhone’a 13 i iPhone’a 14. Oznacza to, że flagowe iPhone'y z 2022 i 2021 roku powinny obsługiwać bezprzewodowe ładowanie o mocy do 15 W za pomocą ładowarek z certyfikatem Qi2, chociaż oficjalne informacje zawierały potwierdzenia specyfikacji zasilania. Tego dowiemy się, gdy iOS 17.2 zostanie udostępniony wszystkim w finalnej wersji.

Do tej pory bezprzewodowe ładowanie z mocą do 15 W było możliwe w iPhone'ach 13 i 14 wyłącznie za pomocą ładowarki z certyfikatem MagSafe. W przypadku tańszych ładowarek, kompatybilnych z MagSafe, moc była ograniczona do 7,5 W. Dzięki Qi2 użytkownicy smartfonów Apple'a będą mogli wybrać tańsze ładowarki o mocy 15 W, ponieważ ich producenci nie będą musieli płacić za certyfikat MagSafe.

Standard Qi2 został po raz pierwszy zaprezentowany na targach CES 2023. Jest on podobny do MagSafe, ale działa również w przypadku smartfonów z Androidem. Moc wyjściowa jest ograniczona na razie do 15 W, ale według WPC (Wireless Power Consortium), ma się to zmienić w przyszłości.

Inne nowości w iOS 17.2 RC

Ładowanie bezprzewodowe Qi2 dla starszych iPhone'ów to nie jedyna nowość w iOS 17.2 RC:

Dziennik: Dziennik to nowa aplikacja, która pozwala pisać o małych chwilach i wielkich wydarzeniach w Twoim życiu, dzięki czemu możesz ćwiczyć wdzięczność i poprawiać swoje samopoczucie. Sugestie dotyczące dziennika ułatwiają zapamiętywanie przeżyć, inteligentnie grupując wycieczki, zdjęcia, treningi i nie tylko w momenty, które możesz dodać do swojego dziennika. Filtry pozwalają szybko znaleźć wpisy dodane do zakładek lub wyświetlić wpisy z załącznikami, dzięki czemu możesz wrócić do kluczowych momentów swojego życia i zastanowić się nad nimi. Zaplanowane powiadomienia pomagają zachować spójną praktykę dziennika, przypominając o konieczności pisania w wybranych dniach i godzinach. Możliwość zablokowania dziennika za pomocą Touch ID lub Face ID. Synchronizacja iCloud zapewnia bezpieczeństwo i szyfrowanie wpisów w dzienniku w iCloud.



Przycisk akcji: Opcja tłumaczenia dla przycisku akcji na iPhonie 15 Pro i iPhonie 15 Pro Max, aby szybko tłumaczyć frazy lub rozmawiać z kimś w innym języku.



Aparat: Wideo przestrzenne umożliwia przechwytywanie na telefonie iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max, dzięki czemu możesz ponownie przeżyć wspomnienia w trzech wymiarach na urządzeniu Apple Vision Pro. Poprawiona prędkość ustawiania ostrości teleobiektywu podczas fotografowania małych odległych obiektów na iPhonie 15 Pro i iPhonie 15 Pro Max.



Wiadomości: Strzałka nadrabiania zaległości pozwala łatwo przejść do pierwszej nieprzeczytanej wiadomości w rozmowie, dotykając strzałki widocznej w prawym górnym rogu. Opcja Dodaj naklejkę w menu kontekstowym pozwala dodać naklejkę bezpośrednio do bańki. Aktualizacje Memoji obejmują możliwość dostosowania kształtu dowolnego Memoji. Weryfikacja klucza kontaktu zapewnia automatyczne alerty i kody weryfikacyjne kontaktu, które pomagają zweryfikować, czy osoby narażone na nadzwyczajne zagrożenia cyfrowe komunikują się tylko z osobami, z którymi chcą.



Pogoda: Ilości opadów pomogą Ci śledzić warunki deszczu i śniegu w danym dniu przez następne 10 dni. Nowe widżety pozwalają wybierać spośród opadów na następną godzinę, prognozy dziennej, godzin wschodu i zachodu słońca oraz bieżących warunków, takich jak jakość powietrza i prędkość wiatru. Migawka mapy wiatru pomaga szybko ocenić rozkład wiatru i uzyskać dostęp do animowanej nakładki mapy wiatru, aby przygotować się na prognozowane warunki na następne 24 godziny. Interaktywny kalendarz księżycowy pozwala w łatwy sposób wizualizować fazę księżyca w dowolnym dniu następnego miesiąca.



Ta aktualizacja zawiera również następujące ulepszenia i poprawki błędów: Obsługa Siri w zakresie prywatnego dostępu i rejestrowania danych aplikacji Health za pomocą głosu. Ulepszenia AirDrop, w tym rozszerzone opcje udostępniania kontaktów oraz możliwość udostępniania kart pokładowych, biletów do kina i innych kwalifikujących się biletów poprzez połączenie dwóch iPhone'ów. Lista odtwarzania ulubionych utworów w Apple Music umożliwia szybki powrót do utworów oznaczonych jako ulubione. Funkcję Historii słuchania w Apple Music można wyłączyć w Fokusie, dzięki czemu muzyka, której słuchasz, nie pojawia się w Ostatnio odtwarzanych ani nie wpływa na Twoje rekomendacje. Nowy widżet zegara cyfrowego pozwala szybko sprawdzić godzinę na ekranie głównym oraz w trybie gotowości. Ulepszone autouzupełnianie identyfikuje pola w plikach PDF i innych formularzach, umożliwiając wypełnienie ich informacjami, takimi jak nazwiska i adresy z kontaktów. Nowe układy klawiatury zapewniają obsługę 8 języków lapońskich. Ostrzeżenie o treści poufnej dotyczące naklejek w Wiadomościach zapobiega nieoczekiwanemu wyświetleniu naklejki zawierającej nagość. Obsługa ładowarek Qi2 dla wszystkich modeli iPhone'a 13 i iPhone'a 14. Rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać ładowanie bezprzewodowe w niektórych pojazdach.



Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: 9To5Mac, BGR