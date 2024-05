iOS 18 z ważną nowością. Drobiazg, a cieszy

To koniec ciągłego wołania "Siri". iOS 18 wprowadzi ulepszoną obsługę poleceń głosowych.

Siri nie była może pierwszym asystentem głosowym w historii, jednak bez wątpienia przyczyniła się do popularyzacji tego typu rozwiązań w branży tech. Wygląda na to, że o ile jej dni nie są jeszcze policzone, to już niebawem użytkownicy iPhone'ów nie będą tak często musieli wołać jej imienia.

iOS 18 otrzyma konfigurowalne skróty głosowe

Apple oficjalnie zapowiedziało, jakich nowości możemy się spodziewać w iOS 18 i iPadOS 18. Jedną z nich jest obsługa nowych skrótów głosowych. Pozwoli ona na uruchamianie wybranych funkcji bez konieczności wybudzania asystenta komendą "Siri". Każdy taki skrót będziemy musieli nagrać i zdefiniować samodzielnie, jednak docelowo nowe rozwiązanie ma szansę znacznie usprawnić obsługę głosową smartfona lub tabletu.

Warto podkreślić, że producent promuje nowe rozwiązanie przede wszystkim jako pomoc dla osób niepełnosprawnych. Skróty głosowe mają pomóc w obsłudze telefonu osobom z zaburzeniami mowy, dla których posługiwanie się tradycyjnymi komendami może być uciążliwe lub wręcz niemożliwe.

Jest to zresztą tylko jedna z nowości związanych z dostępnością, które mają zadebiutować wraz z iOS 18 i iPadOS 18. Na liście znajdziemy także funkcję śledzenia wzroku, która ma ułatwić korzystanie z iPada oraz specjalny tryb ograniczający nudności u osób z chorobą lokomocyjną podczas korzystania ze smartfona w podróży.

