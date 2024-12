App Store Awards 2024 przyznane. Apple nagradza kreatywność i innowacje

Firma Apple ogłosiła zwycięzców konkursu App Store Awards 2024, wyróżniając 17 aplikacji i gier, które w wyjątkowy sposób wpłynęły na życie ich użytkowników. Laureaci tegorocznej edycji zostali wybrani przez redaktorów App Store za innowacyjność, doskonałość projektu oraz jakość interakcji, a ich prace reprezentują szerokie spektrum kreatywności – od samodzielnych przedsiębiorców po wielonarodowe zespoły.

Z największą przyjemnością nagradzamy tę imponującą grupę deweloperów wykorzystujących możliwości oferowane przez urządzenia i technologie Apple, aby dostarczać użytkownikom interakcji, które wzbogacają ich życie i głęboko poruszają ich społeczności. Niezwykłe dokonania tegorocznych zwycięzców pokazują, jak zdumiewającą pomysłowość można uwolnić dzięki aplikacjom.

– powiedział Tim Cook, CEO Apple

Aplikacje, które zmieniają życie

Wśród nagrodzonych aplikacji znalazły się między innymi Kino, narzędzie pozwalające tworzyć filmowe arcydzieła z codziennych nagrań, Moises, aplikacja wykorzystująca AI do pomocy muzykom, oraz Lightroom, oferujący profesjonalne narzędzia do edycji zdjęć na Macu. Lumy na Apple Watch pomaga użytkownikom śledzić ruch słońca, a F1 TV przybliża fanom emocje z toru wyścigowego.

Gry, które wciągają i bawią

W kategorii gier zwyciężyły między innymi AFK Journey, gra oferująca taktyczne przygody na iPhone'a, Squad Busters, łącząca rywalizację z zabawą w trybie multiplayer, oraz Thank Goodness You’re Here!, pełna humoru i absurdalnych sytuacji. Na platformie Apple Arcade wyróżniono Balatro+, innowacyjną grę karcianą z zmieniającymi się zasadami.

Nowy wymiar rozrywki z Apple Vision Pro

W kategorii Apple Vision Pro nagrody trafiły do aplikacji, które wykorzystują technologię spatial computing do stworzenia immersyjnych doświadczeń. What If…? An Immersive Story pozwala użytkownikom przenieść się do świata Marvela, a THRASHER: Arcade Odyssey oferuje podróż po kolorowych, kosmicznych światach.

Pełna lista zwycięzców App Store Awards 2024

Aplikacje:

Aplikacja roku na iPhone’a: Kino od Lux Optics Inc.,

od Lux Optics Inc., Aplikacja roku na iPada: Moises od Moises Systems Inc.,

od Moises Systems Inc., Aplikacja roku na Maca: Adobe Lightroom od Adobe Inc.,

od Adobe Inc., Aplikacja roku na Apple Vision Pro: What If…? An Immersive Story od Disneya,

od Disneya, Aplikacja roku na Apple Watch: Lumy od Raja V,

od Raja V, Aplikacja roku na Apple TV: F1 TV od Formula One Digital Media Limited.

Gry:

Zwycięzcy w kategorii Wpływ na kulturę:

Oprócz najlepszych gier i aplikacji na urządzenia Apple, redaktorzy App Store wyróżnili też sześć produkcji w kategorii Wpływ na kulturę, w uznaniu trwałego wpływu tych aplikacji i gier na życie i społeczności użytkowników. Tegoroczni laureaci zapewnili użytkownikom możliwość rozwijania dociekliwości, pielęgnowania więzi z rodziną i przyjaciółmi oraz kładli nacisk na inkluzywność:

Oko od AYES BV. Ł ączy w sobie innowację i prostotę, aby pomagać niewidomym lub niedowidzącym użytkownikom pewnie poruszać się po miejskiej dżungli.

od AYES BV. ączy w sobie innowację i prostotę, aby pomagać niewidomym lub niedowidzącym użytkownikom pewnie poruszać się po miejskiej dżungli. EF Hello od Signum International AG. Bazująca na AI aplikacja wykorzystuje podejście systematycznego uczenia, aby wspierać osoby uczące się, niezależnie od ich poziomu, w sprawniejszej komunikacji i interakcjach z otoczeniem.

od Signum International AG. Bazująca na AI aplikacja wykorzystuje podejście systematycznego uczenia, aby wspierać osoby uczące się, niezależnie od ich poziomu, w sprawniejszej komunikacji i interakcjach z otoczeniem. DailyArt od Zuzanny Stanskiej. Prezentując wyjątkowe dzieła sztuki z różnych epok i nurtów, rozwija dociekliwość i wrażliwość użytkowników.

od Zuzanny Stanskiej. Prezentując wyjątkowe dzieła sztuki z różnych epok i nurtów, rozwija dociekliwość i wrażliwość użytkowników. NYT Games od The New York Times Company. To doskonała aplikacja na rozpoczęcie dnia, która wzmacnia międzypokoleniowe więzi rodzinne i przyjaźnie, przedstawiając codziennie ciekawostki i proste gry.

od The New York Times Company. To doskonała aplikacja na rozpoczęcie dnia, która wzmacnia międzypokoleniowe więzi rodzinne i przyjaźnie, przedstawiając codziennie ciekawostki i proste gry. The Wreck od The Pixel Hunt. Przez filmowe krajobrazy i interaktywną fabułę ukazuje wewnętrzne rozterki intelektualne w obliczu kryzysu.

od The Pixel Hunt. Przez filmowe krajobrazy i interaktywną fabułę ukazuje wewnętrzne rozterki intelektualne w obliczu kryzysu. Do You Really Want to Know 2 od Gamtropy Co., Ltd. Zgłębia niuanse życia osoby zarażonej HIV, wyposażając użytkowników w lokalne zasoby i materiały edukacyjne pozwalające prowadzić rozmowy z rodziną i przyjaciółmi.

App Store Awards 2024 to dowód na to, że aplikacje mogą zmieniać świat, inspirując kreatywność, ułatwiając życie i łącząc ludzi. Zwycięskie aplikacje i gry pokazują, jak wielki potencjał drzemie w ekosystemie firmy Apple i jak można go wykorzystać do tworzenia niezapomnianych doświadczeń.

