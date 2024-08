Ważna zmiana na Androidzie. Chodzi o aplikacje

Google szykuje ciekawą, a jednocześnie ważną zmianę na systemie Android. Wkrótce Sklep Play pozwoli na aktualizowanie większej liczby aplikacji.

Wielu użytkowników Androida decyduje się na instalowanie aplikacji ze źródeł zewnętrznych, nawet jeśli są one dostępne w Google Play. Ma to swoje wady i zalety. Po stronie tych pierwszych na pewno należałoby zaliczyć ryzyko związane z bezpieczeństwem. Do tego dochodzi także brak późniejszych aktualizacji (trzeba to robić ręcznie), ale wkrótce ten problem może zniknąć.

Zmiana w Google Play

W najnowszej wersji Sklepu Play (oznaczonej jako 42.0.18) znaleziono informacje o nowej funkcji, która powinna ułatwić życie tym, którzy instalują aplikacje z niezaufanych źródeł lub alternatywnych sklepów. Wkrótce Google może pozwolić na aktualizowanie ich z poziomu wbudowanego w system Android sklepu, co do tej pory nie było możliwe.

Czasami zdarzało się, że Sklep Play wykrywał aktualizację aplikacji zainstalowanej z innego źródła. Jednak najczęściej próba pobrania nowej wersji kończyła się błędem. Jest szansa, że niedługo się to zmieni.

Prace nad nową funkcją podobno trwają, więc nie jest ona jeszcze dostępna dla użytkowników. Prawdę mówiąc, to nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie. Tego typu nowości często są testowane, ale ostatecznie nie trafiają na tzw. produkcję. Miejmy nadzieję, że w tym przypadku będzie inaczej.

