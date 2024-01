Aplikacja Xbox z ważną zmianą. Dotyczy Androida i iOS

Microsoft zamierza wprowadzić ważną zmianę w aplikacji Xbox na Androida oraz iOS. Granie na urządzeniach mobilnych stanie się na pewien sposób łatwiejsze.

Na urządzeniach mobilnych dostępna jest aplikacja Xbox, która pozwala między innymi użytkownikom Xbox Game Pass na granie za pośrednictwem telefonu lub tableta. Jednak jest ona ograniczona, ponieważ wymaga podłączenia przez Bluetooth kompatybilnego kontrolera. To ma się zmienić.

Nowa aplikacja Xbox

W niedalekiej przyszłości Microsoft ma wprowadzić nową wersję aplikacji Xbox, która nie będzie już wymagała posiadania odpowiedniego kontrolera. Appka w takim wypadku zaoferuje przyciski ekranowe, które również pozwolą na granie w ulubione produkcje.

Oczywiście granie za pomocą kontrolera z pewnością będzie dużo wygodniejsze, ale nie każdy jest w posiadaniu kompatybilnego pada lub chce z niego korzystać, więc alternatywa w postaci przycisków ekranowych to miły dodatek. Z doniesień wynika, że Microsoft mocno się do tego przyłożył i funkcja sterowania dotykowego ma być zrealizowana na bardzo wysokim poziomie, cokolwiek to oznacza.

Na ten moment nie wiemy, kiedy dokładnie nowa wersja aplikacji Xbox trafi do użytkowników, ale prawdopodobnie nastąpi to szybciej niż później.

