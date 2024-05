Aplikacja DPD Mobile z nowością. Paczkę nadasz za 15 zł

Firma kurierska DPD rozwija swoją aplikację mobilną DPD Mobile. Teraz zadebiutowała w niej nowa funkcja, dzięki której ze smartfonu można nadać paczkę w przystępnej cenie 15 zł.

Aplikacje firm kurierskich i przesyłkowych stają się już codziennością, swoją własną ma też DPD. Dzięki DPD Mobile można m.in. zarządzać przesyłką w sieci DPD Pickup i śledzić jej status, są też opcje wysyłania paczek.

Po ofercie nadania z punktu do punktu w cenie 10 zł operator wprowadził kolejną nowość – przesyłki do 3 kg z dowolnego punktu lub automatu DPD Pickup wprost pod drzwi adresata za jedyne 15 zł.

Nowość DPD to wyraźna odpowiedź na działania InPostu, który również wprowadził w aplikacji opcje nadania przystępnych cenowo przesyłek.

By skorzystać z nowej oferty DPD, należy:

Pobrać aplikację DPD Mobile ze sklepu Google Play lub App Store i w kilku prostych krokach zarejestrować się. Podać dane odbiorcy i jego adres. Przygotować przesyłkę do nadania o maksymalnych wymiarach 11 x 44 x 59 cm. Zanieść paczkę do jednego z ponad 27 tys. punktów i automatów paczkowych w sieci DPD Pickup.

Po ofercie nadania paczki z punktu do punktu za 10 zł przygotowaliśmy kolejną propozycję – łatwą do nadania i przystępną cenowo przesyłkę z punktu lub automatu DPD Pickup na adres domowy, z której można skorzystać dzięki aplikacji DPD Mobile. To oferta dla tych, którzy cenią swój czas i lubią oszczędzać, a także pragną ponadprzeciętnej wygody

– komentuje Aneta Gasparska, kierownik marketingu w DPD Polska.

Firma zdradziła, że to nie koniec nowych propozycji dla klientów, więc zapewne w aplikacji DPD Mobile pojawi się kolejna podobna usługa.

Już teraz DPD Mobile daje dostęp do innych udogodnień, m.in. mapy punktów sieci DPD Pickup, kontrolę statusu przesyłek, przekierowywanie do punktu, kontakt z kurierem, a w sekcji „Archiwum” – podgląd zrealizowanych wysyłek, co jest szczególnie cenne dla osób, które aktywnie prowadzą sprzedaż w sieci.

