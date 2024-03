Zgubiony smartfon? Koniec z tym. Znajdziesz nawet wyłączony

Android 15 otrzyma rewolucyjną funkcję, która może się okazać na wagę złota w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu.

Mishaal Rahman jest jednym ze znanych deweloperów Androida. Ujawnił on, że Google pracuje nad rewolucyjną funkcją dla 15. wersji tego systemu. Przyda się ona, szczególnie gdy ktoś ukradnie nam telefon lub po prostu go zgubimy.

Android 15 z rewolucją

System Android od dawna oferuje funkcję, która za pomocą konta Google pozwala zlokalizować zgubiony telefon. Jednak jest ona przydatna tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone. W przypadku kradzieży raczej większość oszustów wie, aby smartfon wyłączyć, bo uniemożliwia to jego lokalizację. W Androidzie 15 to już nie wystarczy, bo telefon i tak będziemy w stanie znaleźć.

Google pracuje nad nowością, dzięki której część funkcji Bluetooth pozostanie aktywna nawet po wyłączeniu telefonu. Oczywiście wymagana do tego będzie przynajmniej w małej części naładowana bateria. Nie zmienia to faktu, że dzięki temu możliwe ma być zlokalizowanie nawet wyłączonego urządzenia. Może to być szczególnie przydatne właśnie w przypadku przywoływanej już kradzieży.

Nowa funkcja będzie wymagała kompatybilnego modułu Bluetooth. Podobno pierwszymi urządzeniami, które będą w stanie z tego skorzystać, będą Pixel 8 oraz Pixel 8 Pro. Niewykluczone, że inne smartfony również obsłużą lokalizację nawet w przypadku wyłączenia, ale na razie nie mamy na to żadnych dowodów. Podejrzewam, że po premierze Androida 15 szybko stanie się to standardem, bo nowość wydaje się niezwykle przydatna.

