Sekretna funkcja Androida. Google nie chciał, byśmy się dowiedzieli

Android 14 został wydany już kilka miesięcy temu, ale cały czas nie znamy jego wszystkich możliwości. Najnowszą ciekawostkę ujawnia programista Mishaal Rahman.

Wszyscy powinni doskonale znać termin bloatware. To aplikacje, które domyślnie instalują producenci urządzeń. Często niepotrzebne, a co za tym idzie bezcelowo zużywające zasoby, ale mimo to znajdujące się w pamięci na przykład z uwagi na kontrakty reklamowe danej marki.

Android 14 ma funkcję, która pozwala niechciane aplikacje okiełznać – ujawnił Mishaal Rahman, inżynier oprogramowania znany z publikowania zakulisowych ciekawostek. Chodzi o to, że system potrafi niepotrzebne procesy całkowicie wygasić i mimo iż apki te pozostają na ekranie głównym, nie zużywają wówczas zasobów procesora ani pamięci operacyjnej.

Android 14 uwolni cię od bloatware'u. Poniekąd

Rahman wyjaśnia, że mechanizm ten działa w pełni proaktywnie, skanując zawartość pamięci telefonu przy pierwszym uruchomieniu. Jeśli wykryje aplikacje, które nie są kluczowe dla funkcjonowania systemu i/kub nakładki, to oflaguje je jako zatrzymane. Aż do momentu, gdy użytkownik samodzielnie wybierze daną ikonę.

To proste i skuteczne rozwiązanie, choć niestety nie każdy skorzysta z jego dobrodziejstw. A to z kolei dlatego, że jest aktywowane opcjonalnie. Decyzja należy do producenta smartfonu, który zyskuje możliwość zarówno całkowitego wyłączenia blokady, jak i wskazania pojedynczych wyjątków. czyli aplikacji, które będą tak czy siak uruchamiane automatycznie.

Google chciał to ukryć

Sam Google w domyślnym pakiecie GMS jako wyjątki wskazuje kilka autorskich pozycji, w tym Chrome, Sklep Play, Zdjęcia, Pliki, YouTube Music oraz Kontakty. Część z nich wygląda na oczywiste, jak aplikacja sklepu, która jest de facto integralną częścią Androida, ale już inne mogą budzić pewne wątpliwości (patrz. YT Music).

Być może to także wyjaśnienie, dlaczego spółka z Mountain View nie chwali się tym rozwiązaniem w specyfikacji swojego systemu, ograniczając komunikację do enigmatycznego stwierdzenia o optymalizacji działania aplikacji w tle.

Źródło zdjęć: Shutterstock / Framesira

Źródło tekstu: Android Authority, oprac. własne