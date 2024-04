Masz Androida? Zakład, że tę opcję włączysz, gdy tylko się pojawi

Wraz z nadchodzącym Androidem 15 szykuje się prawdziwa rewolucja w dziedzinie prywatności. Poznajcie funkcję Private Space.

Często spekuluje się, jakie funkcje powinien mieć smartfon w 2024 roku, by móc nazwać go rewolucyjnym. Być może jednak, by odczuć zmianę, wcale nie potrzebujemy nowych, widowiskowych urządzeń. Możliwe, że sprawę załatwi sam system Android.

Jak wynika z najnowszych doniesień, Android 15 może dostać funkcję, która w naprawdę znaczący sposób wpłynie na doświadczenie płynące z korzystana ze smartfonu. Mowa o Private Space; odizolowanej przestrzeni systemu, zgodnie z nazwą zapewniającej użytkownikowi dodatkową warstwę ochrony prywatności.

Sejf z drugim kontem Google

Pierwsze doniesienia na temat Private Space pojawiły się już w zeszłym roku, ale wówczas branża była przekonana, że to coś na wzór narzędzia Mój sejf znanego z samsungów. Krótko mówiąc: folder pozwalający ukryć wrażliwe pliki i aplikacje.

Tymczasem programista Mishaal Rahman, znany z ujawniania zakulisowych ciekawostek o Androidzie, przekonuje, że Private Space będzie rozwiązaniem znacznie bardziej zaawansowanym niż samsungowy sejf. I pozwoli nie tylko na kamuflowanie określonych treści, ale także, a może przede wszystkim całego konta Google.

Private Space ma umożliwiać połączenie z innym niż zasadnicze konto Google, a co za tym idzie utrzymywać również drugie instancje poszczególnych aplikacji. W teorii więc zyskamy na przykład możliwość posiadania podwójnej listy kontaktów czy alternatywnej historii wiadomości.

Nikt nie odkryje tajemnicy

Do tego sam fakt posiadania prywatnej przestrzeni ponoć będzie ponoć możliwy do ukrycia, przez co osoby trzecie, nawet trzymając dany telefon w rękach, nie odkryją tajemnicy. A nawet jeśli, to pozostanie jeszcze hasło lub PIN do sforsowania.

Przypomnijmy, Android 15 na razie znajduje się we wczesnej fazie poglądowej, ale jeszcze w kwietniu powinna pojawić się pierwsza właściwa beta tego systemu. Zatem, premiery wersji produkcyjnej powinniśmy spodziewać się planowo, tj. na przełomie września oraz października br.

Źródło zdjęć: Shutterstock / Andrij Wahyudi

Źródło tekstu: Android Authority, oprac. własne