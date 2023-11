Sekretne kody w każdym smartfonie. Warto je znać

Spór między użytkownikami Androida oraz iOS jest trochę jak dyskusja na temat wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą (lub odwrotnie). Nie da się jednak zaprzeczyć, że możliwości personalizacyjne są większe na systemie firmy Google. Są też ukryte funkcje, do których można się dobrać za pomocą specjalnych kodów.

Kody na Androida można generalnie podzielić na dwie grupy. Kody MMI (Man Machine Interface) są ustawiane przez producentów smartfonów i odblokowują funkcje w samym systemie Android. Niektóre z tych kodów mogą działać tylko z określonymi urządzeniami lub wersjami Androida, ale wiele z nich to kody uniwersalne, działające na dowolnej wersji mobilnego systemu operacyjnego Google'a. Z kolei kody USSD (Unstructured Temporary Service Data) są powiązane z operatorami, a więc do działania wymagają aktywnego połączenia komórkowego.

Jak wpisać kod na Androidzie?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest bardzo prosta: kody (MMI i USSD) wpisujemy za pomocą klawiatury dostępnej w aplikacji telefonicznej. Cechą charakterystyczną większości kodów jest gwiazdka na początku (*) oraz "kratka" na końcu (#). Dzięki tym znakom aplikacja wie, że to nie jest numer telefonu, pod który należy zadzwonić.

Najlepsze kody na Androida

Kodów na Androida jest dużo, więc tutaj przedstawimy (lub też przypomnimy) tylko niektóre z nich. Warto przy tym pamiętać, że niektóre z poniższych kodów mogą nie działać na każdym telefonie z Androidem, ale ich wypróbowanie nie powinno nikomu zaszkodzić.

Pokaż numer IMEI urządzenia – *#06#

Ten kod działa praktycznie na każdym urządzeniu z Androidem (nie spotkaliśmy się z takim, na którym to nie działa). Numer IMEI telefonu to swego rodzaju jego "odcisk palca" w sieciach komórkowych, który może pomóc w takich zadaniach, jak aktywacja usług lub zablokowanie urządzenia, jeśli zostanie zgubione lub skradzione.

Pokaż informacje o telefonie i dane o użytkowaniu – *#*#4636#*#*

Ten kod (jeśli zadziała) pozwala na zebranie rozproszonych w innym przypadku fragmentów informacji, takich jak numer IMSI (International Mobile Subscriber Identity) lub szczegóły połączenia komórkowego (dokładna siła sygnału oraz bieżąca prędkość wysyłania i pobierania danych). Dostępne dane dotyczące użytkowania obejmują również na przykład stan baterii i czas ostatniego użycia różnych aplikacji.

Pokaż adres MAC – *#*#232338#*#*

Adres MAC (Media Access Control) stanowi odcisk palca urządzenia w sieci lokalnej. Niektórzy użytkownicy lubią ukrywać lub zmieniać swoje adresy MAC, aby zmaksymalizować prywatność i chronić się przed hakerami. Dobra wiadomość jest taka, że Android i iOS losują te informacje. Nadal jednak może zajść potrzeba poznania adresu MAC, by zdiagnozować problemy z siecią, na przykład jeśli telefon został przypadkowo zablokowany przez router Wi-Fi.

Przełącz identyfikator rozmówcy – *31#

Ten kod może uniemożliwić przesłanie identyfikatora dzwoniącego przez sieć komórkową. Może to być jednak miecz obosieczny, ponieważ niektórzy decydują się na blokowanie niezidentyfikowanych numerów w celu ograniczenia spamu. Jeśli ktoś, kogo znasz, zdecydował się to zrobić, nie będziesz mógł do niego zadzwonić, dopóki nie zmieni ustawień lub nie włączysz ponownie swojego identyfikatora rozmówcy.

Przełącz połączenie oczekujące – *43# lub *43*11#

Istnieje duża szansa, że masz już włączone połączenie oczekujące, ale jeśli nie, prawdopodobnie powinieneś je aktywować, aby otrzymywać powiadomienia, gdy ktoś spróbuje do Ciebie zadzwonić, gdy jesteś w trakcie innej rozmowy. I odwrotnie, dla niektórych osób ta funkcja może być rozpraszająca lub po prostu niepotrzebna. W takim przypadku możesz użyć tego kodu, aby ją wyłączyć.

Wykonaj reset fabryczny – *#*#7780#*#*

Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy zawsze korzystać z innych metod rozwiązywania problemów. Decydując się na reset trzeba się liczyć z koniecznością skonfigurowania telefonu od początku, co nieco ułatwia konto Google i kopia zapasowa danych i ustawień.

Przetestuj funkcje wibracji i podświetlenia – *#*#0842#*#*

Efekt działania tego kodu może być zabawny.

Przetestuj połączenie Wi-Fi – *#*#232339#*#*

Kod robi mniej więcej to samo, co aplikacje do sprawdzania połaczenia Wi-Fi.

​Inne kody (sprawdzona na Galaxy S22 Ultra) : *#2222# – ServiceMode, *#34971539# – informacje o aparatach w telefonie.



Zobacz: Masz samsunga? Oto nowy kalendarz aktualizacji do Androida 14

Zobacz: Android dostanie coś wyjątkowego i to nie jest zasługa Google

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Shutterstock

Źródło tekstu: Android Authority, oprac. własne.