Android bez kart SIM. Powstaje nowa funkcja

W najnowszej rozwojowej wersji Androida znalazła się funkcja pozwalająca zamienić fizyczną kartę SIM na wirtualnego eSIM-a. Jeszcze nie działa, ale zwiastuje początek ważnych zmian w systemie Google.

Po oficjalnym wydaniu Android 14 wciąż jest rozwijany, chociaż w dużej części są to funkcje, które mogą doczekać się debiutu dopiero w przyszłej wersji systemu. Najnowsza, przeznaczona dla deweloperów aktualizacja Android 14 QPR 2 Beta 3 w telefonach Google Pixel przyniosła interesująca nowość – funkcję „Konwertuj na eSIM”. Co ciekawe, pierwszy raz taka opcja pojawiła się w pierwszej wersji beta Androida 14, ale nie trafiła do finalnej edycji systemu. Teraz jednak najwyraźniej Google zabrało się za to rozwiązanie na poważnie.

Jak sugeruje sama nazwa, funkcja „Konwertuj na eSIM” pozwoli na zamianę fizycznej karty SIM na kartę eSIM bezpośrednio w urządzeniu, tak by użytkownik telefonu mógł używać tylko tej drugiej. Dostrzeżona w telefonach Google Pixel nowość jeszcze nie działa, ale może stanowić zapowiedź dalszych planów Google.

Konwersja fizycznych kart SIM na eSIM może być odpowiedzią Google na działania Apple. Już od iPhone’ów 14 telefony z jabłuszkowym logo w Stanach Zjednoczonych dystrybuowane są tylko w wersji eSIM. Użytkownicy starszych modeli iPhone’a mogą dokonać konwersji fizycznej karty SIM na eSIM podczas migracji na nowszy model. Najnowsze telefony Pixel i wiele flagowych modeli innych marek obsługują obydwa formaty kart, ale funkcja „Konwertuj na eSIM” zdradza, że Google ma poważniejsze plany dotyczące tego standardu.

Smartfony Pixel 8 już teraz oferują zresztą podobną funkcję migracji eSIM ze starszych Pixeli, ale rozwiązanie to jest dostępne tylko w amerykańskim T-Mobile oraz w Deutsche Telekom.

Co więcej, konwersja fizycznego SIM-a do eSIM jest dostępna w telefonach Samsung Galaxy już od serii S20 i można z niej skorzystać u niektórych operatorów na świecie, w tym T-Mobile USA. Nie ma jej jednak w czystym Androidzie. Wszystko jednak wskazuje na to, że teraz Google mocniej postawi na eSIM, ułatwiając łatwiejszą migrację i być może doczekamy się też Pixeli obsługujących wyłącznie karty eSIM.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Android Authority

Źródło tekstu: Android Authority