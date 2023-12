Android z dużą nowością. iPhone'y mają to od dawna

Google szykuje dużą zmianę w systemie Android. Ten poinformuje użytkowników, kiedy nadejdzie porad na wymianę baterii.

Bateria w każdym urządzeniu mobilnym z czasem ulega degradacji. Jak szybko ona następuje? Kiedy przychodzi czas na wymianę akumulatora? Użytkownicy Androida wkrótce otrzymają odpowiedzi na te pytania, bo Google szykuje nowość dla swojego systemu operacyjnego.

Android zmierzy żywotność baterii

Istnieje wiele aplikacji, które są w stanie zmierzyć żywotność baterii, ale ich wyliczenia są bardzo szacunkowe i wymagają zbierania danych przez długi czas.

Tymczasem Android od początku wie, jak działa akumulator w telefonie lub tablecie. System mierzy, jak często był ładowany, ile razy się rozładował i w jaki sposób jest ładowany. Na tej podstawie jest w stanie podać dużo dokładniejsze informacje. Jednak do tej pory nie prezentował ich użytkownikom.

Android 14 w wersji QPR1 wprowadza w tej kwestii zmianę. System zyskał nową zakładkę w ustawieniach, która zawiera informacje o stanie baterii urządzenia. Dowiadujemy się z niej między innymi o liczbie cykli ładowania, czyli jak często akumulator się rozładował i ile razy był ładowany. To jednak dopiero wstęp do tego, co system ma oferować w przyszłości.

Android 14 w wersji QPR2 Beta zawiera jeszcze bardziej szczegółowe informacje na temat baterii. Najważniejsza zmiana dotyczy szacunkowej żywotności, wyrażanej w procentach. Co ciekawe, zakładka nie jest domyślnie aktywowana, ale podobno da się ją włączyć ręcznie i już dzisiaj uzyskać takie informacje na temat baterii telefonu lub tabletu. Dostępna jest też opcja kalibracji, która może potrwać nawet kilka tygodni.

To zapowiedź tego, co w przyszłości zostanie wprowadzone do systemu Android. Kiedy? Tego nie wiemy. Szczegółowe informacje na temat baterii to coś, co użytkownicy iPhone'ów mają od dawna.

Źródło zdjęć: Lukmanazis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Android Authority