Android może uratować miliony smartfonów. O ile producenci pozwolą

Android zyska funkcję, która pomoże wszystkim używać smartfonów dłużej. System uprzedzi, gdy przyjdzie pora na wymianę kluczowego komponentu.

Ten komponent to oczywiście akumulator. Element naturalnie traci zdolność do przechowywania energii, co odczuwamy jako krótszy czas pracy bez ładowania. Przy czym często nie wiemy, kiedy to się dzieje i że już pora na zmianę

Android podpowie, że pora na zmianę

Nowe ustawienia w Androidzie poinformują, gdy przyjdzie pora na wymianę akumulatora. Będzie to bardzo przydatna funkcja, bo aktualnie urządzenia z Androidem nie mają godnego zaufania mechanizmu raportowania pojemności akumulatora (w przeciwieństwie do iPhone’ów). Są aplikacje szacujące pozostałą pojemność, ale nie robą tego od razu i często z błędami.

Najlepszym źródłem informacji o kondycji akumulatora jest oczywiście sam akumulator, o ile system jest w stanie się z nim odpowiednio porozumieć. I właśnie nad tym pracował niedawno Google. Android 14 od pierwszego uruchomienia będzie zbierał statystyki użycia smartfonu i zdrowia akumulatora, a Android 15 prawdopodobnie zaprezentuje te informacje użytkownikowi.

Android 14 na smartfonach Google Pixel został już wyposażony w nowe API i kartę ustawień z informacjami o akumulatorze. Stabilna wersja systemu jeszcze nie pokazuje tej karty domyślnie, ale można ją włączyć ręcznie w wersji testowej systemu. Można tam znaleźć datę pierwszego użycia, schemat ładowania, status ładowania, liczbę przebytych cykli oraz – niebawem – „stan zdrowia”. Ten parametr to nic innego jak szacowana procentowo pojemność w porównaniu do pojemności oryginalnej.

Dzięki Android Authority wiemy już, jak będzie wyglądać nowa karta:

Nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie spadek pojemności akumulatora będzie widoczny w ustawieniach systemu Androida. Najpóźniej pojawi się z wydaniem Androida 15 i na pewno będzie wymagała zebrania danych o używaniu smartfonu, zanim pokaże miarodajne wyniki. Ponadto Google próbuje eksponować w Androidzie także numer seryjny części oraz informację, czy jest to akumulator oryginalny czy już po wymianie.

Pytanie, czy Google udostępni te informacje w Android open Source Project i czy inni producenci smartfonów będą implementować nową kartę ustawień u siebie. Byłoby to korzystne z punktu widzenia długowieczności smartfonu, zwłaszcza jeśli producent smartfonu pozwala łatwo wymienić akumulator.

