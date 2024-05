Android naprawi irytującą kwestię. Chodzi o powiadomienia

Android 15 naprawi irytującą kwestię. Chodzi o powiadomienia i panel ustawień w momencie korzystania z telefonu w trybie poziomym.

Zazwyczaj ze smartfonów korzystamy w trybie pionowym. Jest to po prostu wygodniejsze, szczególnie przy obsłudze jedną ręką. Jednak czasami, np. oglądając film, przełączamy się w tryb poziomy. W nim nie wszystko działa tak, jak powinno, a najlepszym tego przykładem są powiadomienia i panel szybki ustawień. Android 15 ma to naprawić.

Android 15 naprawi powiadomienia

Aktualnie, gdy korzystamy z telefonu w trybie poziomym, da się korzystać z panelu szybkich ustawień oraz powiadomień, ale nie są one szczególnie wygodne. Powiadomienia znajdują się idealnie pośrodku i jeśli jest ich kilka, to nie obejdzie się bez przewijania. Poza tym po bokach marnuje się mnóstwo miejsca, które dałoby się wykorzystać znacznie lepiej. To właśnie ma zmienić Android 15.

Android 15 ma wprowadzić nowy, odświeżony wygląda powiadomień i szybkich ustawień w trybie poziomym. Te mają być podzielone na dwie kolumny, dzięki czemu dużo skuteczniej będzie wykorzystana cała przestrzeń dostępna na ekranie. Po lewej stronie pojawią się cztery najważniejsze przyciski szybkich ustawień oraz regulacja jasności ekranu. Natomiast po prawie zobaczymy powiadomienia, które będą wyświetlane w bardziej kompaktowej i zdecydowaniej wygodniejszej dla użytkownika formie.

Z doniesień wynika, że prace nad nowym wyglądem ekranu powiadomień w trybie poziomym cały czas trwają i wciąż da się natrafić na kilka błędów, które wymagają poprawienia.

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com, Android Authority

Źródło tekstu: Android Authority