Android 14 dla OnePlus. Zobacz czy i kiedy dostaniesz OxygenOS 14

Zbliża się premiera OxygenOS 14, czyli Androida 14 w wydaniu OnePlus. Producent podał już listę modeli, które otrzymają aktualizację oraz terminy, na razie tylko dla wersji Open Beta.

OnePlus już w sierpniu zapowiadał zbliżającą się premierę systemu OxygenOS 14 bazującego na Androidzie 14. Firma zaplanowała debiut nowego softu na 25 września 2023 roku. Poza nowościami, które wprowadza Google, firma obiecała parę dodatkowych usprawnień, w tym przede wszystkim pakiet rozwiązań Trinity Engine, który dodatkowo ma optymalizować działanie sprzętu.

W tym czasie jednak nie było jeszcze wiadomo, że Google opóźni wydanie finalnego Androida 14 w wersji AOSP, co miało nastąpić 5 września. Wszystko wskazuje na to, że stabilny system Google nadejdzie wraz z premierą serii Pixel 8, czyli 4 października.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że ta zmiana terminu opóźniła też prace innych producentów nad własnymi wersjami systemu – a wśród nich jest OnePlus.

Wygląda jednak na to, że data oficjalnej premiery OxygenOS 14 pozostaje niezmienna. Nie oznacza to jednak, że system od razu trafi do smartfonów OnePlus. Producent podał w końcu nowe informacje na ten temat dostępności systemu, co jednak nie nastąpi tak szybko.

Na początek OnePlus udostępni swój nowy soft w otwartej wersji Beta. Posiadacze modelu OnePlus 11 z USA oraz Indii mogą już testować OxygenOS 14 Open Beta 1, a wkrótce mają do nich dołączyć użytkownicy z innych regionów.

Na forum OnePlus Community firma podała także daty udostępnienia OxygenOS 14 Open Beta dla kolejnych urządzeń, choć nie wyjaśniła, w jakich regionach świata. W październiku aktualizacja zostanie udostępniona dla modeli:

OnePlus Pad,

OnePlus Nord 3 5G,

OnePlus 11R 5G,

OnePlus 10 Pro 5G,

OnePlus 10T 5G.

Większa liczba urządzeń zostanie objęta programem w listopadzie:

OnePlus 10R 5G,

OnePlus 9 Pro 5G,

OnePlus 9 5G,

OnePlus 9R 5G,

OnePlus 9RT 5G,

OnePlus 8T 5G,

OnePlus Nord CE 3 5G,

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G,

OnePlus Nord N30 5G,

OnePlus Nord 2T 5G,

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

Firma poinformowała też, że OnePlus Nord N20 SE otrzyma OxygenOS 14 już w wersji stabilnej, co nastąpi w pierwszej połowie 2024 r. Prawdopodobnie jest to też termin, gdy wszystkie inne telefony z listy otrzymają finalną edycję nowego systemu.

Producent nie wymienił starszych modeli OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord 2, Nord CE i Nord CE 2, więc prawdopodobnie nie otrzymają aktualizacji. Firma zastrzega jednak, że lista może się zmienić.

Zobacz: Android ma nowe logo. Bugdroid idzie w trzeci wymiar i kolory

Zobacz: Fairphone 5 dostanie Androida 18 i w 2031 wciąż będzie bezpieczny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, OnePlus

Źródło tekstu: Fone Arena, OnePlus