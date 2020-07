Android 10 już na 400 milionach urządzeń. Google ma powody do zadowolenia

Google ogłosiło okrągłą liczbę urządzeń korzystających z systemu Android 10. Jest to zatem najszybciej rozprowadzany Android w historii, do czego przyczyniły się zwłaszcza ostatnie trzy miesiące.

System Android 10 w wersji stabilnej zadebiutował we wrześniu 2019 roku. Przez kolejne pół roku - czyli do końca lutego 2020 - znalazł się na ponad 100 milionach urządzeń, zaś od marca do początku lipca na kolejnych 300 milionach. Tutaj bije dwa rekordy. Pierwszy - to ogólna liczba aktywnych użytkowników. Drugi - najszybsza adaptacja w trakcie pierwszego półrocza. Po pierwszych pięciu miesiącach było to 100 milionów urządzeń, a poprzedni rekordzista, czyli Android Pie (Android 8.0), w tym samym okresie znalazł się na ok. 30 mln urządzeń. Szybkość wprowadzania trzech ostatnich systemów pokazuje poniższa infografika.

Zobacz też: Google udostępnia Android 11 w edycji Beta 2. Jakie zmiany widzimy?

Jednym z czynników, które przyśpieszają adaptację nowego systemu jest platforma dla twórców smartfonów - Project Mainline. Umożliwia ona szybsze i bezpieczniejsze wprowadzanie nowego systemu na urządzenia. A jeśli chodzi o marki telefonów, które najszybciej wprowadzają Androida 10, to mamy tu trzy. Pierwsza to samo Google, czyli smartfony Pixel. Dwie poozostałe - Sony i OnePlus.

A jak się ma to do konkurencji, czyli iOS? Tutaj sprawa wygląda inaczej, ponieważ jest to system dedykowany tylko urządzeniom Apple, dzięki czemu jest on wprowadzany znacznie szybciej i łatwiej, niż powszechny Android. Już 30 dni po debiucie iOS 13 znalazł się on na 55% kompatybilnych smartfonów.