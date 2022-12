Allegro z nowościami w aplikacji. Mini appki to dopiero początek

Aplikacja Allegro na Androida i iOS doczekała się w ostatnim czasie aktualizacji. Choć łatwo to przeoczyć, w apce pojawiło się kilka istotnych zmian, w tym Mini appki i możliwość dodawania kart lojalnościowych. Platforma sprzedaży zapowiada więcej takich usprawnień.

Jak podaje Allegro, miesięcznie już 7 milionów użytkowników serwisu aktywnie korzysta z aplikacji mobilnej. Pojawiają się też nowe funkcje, ale trudno je nawet dostrzec, bo zanim do tego dojdzie, użytkownik dostanie oczopląsu od migających ofert i specjalnych okazji. Cóż więc znalazło się w nowej wersji?

Trzy nowe Mini Appki

Na stronie głównej aplikacji, po przewinięciu aktualnych ofert i promocji, znajduje się belka „Mini Appki”, gdzie umieszczone są trzy ikonki z nowościami.

Pierwszą z nich jest możliwość przechowywania kart lojalnościowych, w formie ich wirtualnych kopii. To rozwiązanie pozwala użytkownikom łatwo dodawać i przechowywać w jednym miejscu swoje karty do wszystkich sklepów, również tych stacjonarnych oraz sięgać po nie w każdej chwili. Nie ma to żadnego związku z zakupami na Allegro – po prostu aplikacja ma się stać kolejnym cyfrowym portfelem.

Żeby skorzystać z tej opcji, należy po prostu wybrać na belce „Mini Appki” ikonkę „Karty lojalnościowe”, a następnie stuknąć „Dodaj kartę”. Pojawi się lista kategorii, takich jak supermarket, drogeria, stacja benzynowa czy perfumeria. Z opisu Allegro wynika, że powinny się tam też pojawiać konkretne nazwy wystawców kart, jak Biedronka, CCC czy Orlen-Vitay – na razie jednak nic takiego nie widać. Tak czy inaczej, w kolejnym kroku kartę należy po prostu zeskanować za pomocą aparatu – konkretnie chodzi o kod kreskowy. Później dane karty mogą być wyświetlane właśnie za pomocą tego kodu lub też jako kod QR.

Żeby skorzystać z karty podczas zakupów, należy w sklepie otworzyć aplikację na swoim telefonie, wejść w Moje Allegro i przejść do zakładki Konto. Tam następnie trzeba wyszukać sekcję Usługi i dalej Karty lojalnościowe, gdzie można już otworzyć podgląd danej karty. Kartę można zeskanować przy kasie podczas zakupów albo skopiować jej numer podczas zakupów on-line.

Druga Mini Appka to eBilet, która daje dostęp do tysięcy wydarzeń kulturalnych i sportowych w ofercie serwisu eBilet.pl. Można bezpośrednio w aplikacji Allegro przeglądać zapowiadane, zbliżające się wydarzenia i kupować na nie bilety. Wkrótce ma się też pojawić wyszukiwarka i zestaw pomocnych filtrów, a w przyszłym roku będzie można zapisać kupione bilety w aplikacji Allegro, aby w każdej chwili mieć je pod ręką.

Trzecia Mini Appka ułatwia wystawianie ofert na Allegro Lokalnie. Można to szybko zrobić bezpośrednio z aplikacji za pomocą kilku kliknięć.

Łatwiejsze śledzenie przesyłek

Użytkownicy Allegro otrzymali teraz również wygodniejszy dostęp do wszystkich informacji o przesyłce dzięki opcji „Moje przesyłki” dostępnej tylko w aplikacji mobilnej.

Jest ona widoczna już na ekranie głównym aplikacji – to ikonka samochodu w prawym górnym rogu ekranu. Można więc jednym kliknięciem przejść do statusu przesyłek, sprawdzić oczekiwany termin dostawy czy zdalnie otworzyć skrytkę automatu Allegro One Box oraz wyświetlić QR kod do odbioru przesyłki w Paczkomacie Inpost.

Po kliknięciu tej zakładki użytkownik zobaczy od razu takie informacje, jak logotyp przewoźnika, nazwę produktu i jego zdjęcie główne, status przesyłki, przewidywany termin dostawy, kod odbioru lub QR kod przesyłki InPost, szczegóły dostawy, na przykład informacje o punkcie odbioru, a w przypadku przesyłek Allegro One – czas na odbiór paczki.

Nowe funkcje są dostępne dla aplikacji Allegro w wersji 7.66 na Androida oraz 6.66 na system iOS.

Allegro zapowiada, że na tym nie koniec i wkrótce w aplikacji pojawią się nowe funkcje. Choć platforma nie zdradza, co to będzie, można podejrzewać, że belka z Mini Appkami stanie się większa.

Źródło zdjęć: Allegro

Źródło tekstu: wł., Allegro