Waga Xiaomi proponuje pornografię? Spam jest wszędzie, nawet w Mi Fit

Już nawet zważyć się spokojnie nie można. Spamerzy i oszuści atakują z każdej strony, nawet przez aplikację Xiaomi mi Fit. Wiele osób pewnie nawet nie wie, że można w niej wysłać zaproszenie do znajomych, tym bardziej mogą się zdziwić.

10 minut po zważeniu się na Xiaomi Mi Composition Scale 2 dostałam wiele mówiące zaproszenie do znajomych w aplikacji Mi Fit. Z pewnością nie jestem jedyna. Nazwa profilu nie budzi wątpliwości, co znajdzie się po drugiej stronie. Profil z pewnością nie służy do śledzenia aktywności, jest na nim tylko zdjęcie pośladków i waga.

Jak działa to oszustwo?

Profil zaprasza nie tylko do znajomych, ale też do odwiedzenia strony o charakterze erotycznym. Zero zaskoczenia.

Po wejściu pod ten adres (nie róbcie tego w domu bez maszyny wirtualnej!) zostałam przekierowana na portal randkowo-pornograficzny Naughty Apetite. Rejestracja działa bez problemów, choć przyjęła mnie bez potwierdzania kodu z e-maila. Strona nie przyjmuje adresów e-mail ze skrzynek tymczasowych (na przykład sharklasers.com).

Dalej jest już klasycznie – niby można pooglądać profile osób wybranej płci i w wieku z podanego zakresu, ale za większe zdjęcia i możliwość kontaktu trzeba zapłacić. Na wstępie mój profil dostał oczywiście zniżkę 30 proc. na zachętę i powiadomienie, że niejaka Sandra właśnie oglądała i polubiła ten profil. Nic tylko biec po kartę płatniczą i szykować się na randkę… no nie.

Po odwiedzeniu profilu jednej z dziewczyn natychmiast dostałam nową wiadomość, która zostanie usunięta, jeśli w ciągu godziny nie wykupię pakietu. Jestem przekonana, że ta osoba nie istnieje, a wiadomości wysyła bot. Albo kilka botów – w ciągu 15 minut dostałam jeszcze 4 nowe wiadomości, a mój profil nie ma żadnych informacji ani zdjęcia. W prawdziwym świecie to się nie dzieje!

Wyszukiwanie obrazem zdjęć z twarzami nie zwróciło żadnych wyników, co mnie nieco zaskoczyło. Takie strony zwykle masowo ściągają zdjęcia z mediów społecznościowych. Zupełnie się nie zdziwię, jeśli twarze na zdjęciach zostały wygenerowane komputerowo z użyciem maszynowego uczenia.

Jeśli trafisz na taką stronę, nie podawaj tam numeru karty płatniczej. Stracisz trochę pieniędzy, nic w zamian nie zobaczysz i najwyżej pogadasz z botem. Ta strona jest znana z oszukiwania i w sieci znalazło się sporo ostrzeżeń. W 2018 roku stronę pod lupę wziął serwis Dating Busters, demaskujący fałszywe portale randkowe i doszedł do tych samych wniosków, co ja dziś. Dodam jeszcze, że podany na stronie numer polskiej infolinii nie istnieje.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: wł.