Fani WhatsApp na to czekali. Tryb ciemny wreszcie poza betą

Tryb ciemny dla programu WhatsApp był jedną z bardziej wyczekiwanych przez fanów komunikatora funkcji. Od pewnego czasu dostawca usługi testował w aplikacji klienckiej ciemny motyw, jednak był on dostępny tylko dla użytkowników programu w wersji beta. Od dzisiaj użytkownicy zaczęli otrzymywać możliwość ustawienia ciemnej kolorystyki aplikacji w wersji publicznej.

Trzeba przyznać, że na ciemny motyw w WhatsApp czekaliśmy długo. Użytkownicy iOS i Androida w ciągu najbliższych kilku dni powinni odkryć w swoich instalacjach komunikatora możliwość ustawienia ciemniejszej kolorystyki - znacznie lepszej dla oczu i przyjaznej dla baterii w smartfonach wyposażonych w ekrany OLED. Trzeba jednak nadmienić, że ciemny motyw wcale nie oznacza dominującej czerni: WhatsApp w takim trybie działania przywdziewa odcienie zieleni, szarości i koloru niebieskiego.

WhatsApp z okazji wprowadzenia nowego trybu opublikował w serwisie YouTube teaser funkcji, który jasno wskazuje, do jakich celów został przeznaczony motyw ciemny. Ma on chronić oczy użytkowników w nocy, kiedy to przyjaźniejsze są dla nich łagodniejsze, generujące mniej światła kolory. Istotnie, tego typu usprawnienia pozytywnie wpływają na komfort pracy z urządzeniem.

Poza zmianą kolorystyki, WhatsApp dostosowano pod kątem czytelności w słabszym oświetleniu i w otoczeniu ciemniejszych kolorów interfejsu. Trzeba przyznać, że wygląda to bardzo spójnie, a wszyscy fani ciemnych motywów w systemach operacyjnych i aplikacjach powinni docenić nową funkcję komunikatora.

