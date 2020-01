WhatsApp przekroczył na Androidzie pułap 5 miliardów pobrań

Komunikator WhatsApp dołączył do wciąż niewielkiego grona aplikacji dla Androida, które przekroczyły poziom 5 miliardów pobrań ze Sklepu Play. Jest to druga aplikacja w tym gronie, która nie została wydana przez Google’a.

Komunikator WhatsApp dołączył do wciąż niewielkiego grona aplikacji dla Androida, które przekroczyły poziom 5 miliardów pobrań ze Sklepu Play. Jest to druga aplikacja w tym gronie, która nie została wydana przez Google’a.

W karcie aplikacji w Sklepie Play dokładna liczba pobrań nie jest podawana, więc ile instalacji ma w tej chwili WhatsApp, trudno powiedzieć. Faktem jest, że komunikator przekroczył granicę 5 miliardów pobrań, dołączając tym samym do niewielkiego grona, które tworzy teraz łącznie 12 aplikacji. Co jednak ciekawe, aż 10 z nich należy do Google’a, a tylko dwie do innej firmy. Co więcej, w przypadku aplikacji Google’a, są to w zasadzie systemowe aplikacje Androida, instalowane fabrycznie niemal w każdym nowym smartfonie, co ma wpływ na wynik.

Jako pierwsze pułap 5 miliardów pobrań przekroczyły Usługi Google Play, a dopiero po dwóch latach dołączyły d nich Mapy Google i YouTube’a. Później podobny poziom osiągnęły inne aplikacje lub usługi Google’a na Androidze, a dopiero w październiku 2019 roku liczbę 5 miliardów pobrań przekroczył Facebook. To wyjątkowy wyczyn, bo ta aplikacja rzadko pojawia się w fabrycznych instalacjach Androida w nowych smartfonach. Teraz rezultat Facebooka powtarza należący do niego WhatsApp.

Pięciomiliardową dwunastkę na Androidzie tworzą więc obecnie:

Usługi Google Play

YouTube

Google

Chrome

Zamiana testu na mowę Google

Mapy Google

Gmail

Muzyka Google Play

Facebook

Pakiet ułatwień dostępu Androida

Dysk Google

WhatsApp



Komunikator WhatsApp powstał w 2009 roku, jest więc rozwijany od pierwszych lat Androida. W 2014 roku aplikacja, która wydawana jest też na iOS i miała swoją edycję na Windows Phone, została wykupiona przez Facebooka za kwotę niemal 20 mld USD. Wśród wielu zalet komunikatora, pozwalającego na przesyłanie wiadomości tekstowych, plików multimedialnych, a także wprowadzenie rozmów głosowych i wideo znajduje się szyfrowanie end-to-end, dzięki któremu wiadomości mogą być odczytane tylko przed nadawcę i odbiorcę. Wprowadzenie tej funkcji w 2016 roku znacząco zwiększyło zainteresowanie aplikacją. Nie tylko ze strony użytkowników, ale także polityków.

Ostatnio o WhatsApp zrobiło się głośno, gdy pojawił się projekt wyświetlania w komunikatorze reklam. Funkcja ta miała być wdrożona w 2020 roku, co wzbudziło negatywne reakcje wśród użytkowników, a także odejście z firmy założycieli WhatsAppa. Na razie ten plan został jednak wstrzymany, chociaż niewykluczone, że Facebook będzie chciał do niego powrócić.

