WhatsApp na Androida z ciemnym motywem - na razie w wersji beta

WhatsApp dołącza do grona aplikacji na Androida, w których można używać ciemnego motywu. Na razie taka opcja jest w wersji beta aplikacji, ale wkrótce powinna trafić również do wersji stabilnej, dostępnej dla wszystkich.

Ciemny motyw to opcja dostępna dla coraz większej liczby aplikacji na Androida (i nie tylko), która przydaje się szczególnie na wyświetlaczach typu OLED, gdzie wpływa to na mniejsze zużycie energii, a także w nocy, gdy ciemne tło jest przyjaźniejsze dla oczu. W przypadku aplikacji WhatsApp, prace nad nową funkcjonalnością trwały ponad rok, ale wygląda na to, że w końcu dotarły do finiszu.

Najnowsza wersja beta aplikacji WhatsApp, nosząca numer 2.20.13, przynosi nowe ustawienie, które pozwala aktywować czarny motyw. Znajdziemy to w menu Ustawienia > Czaty > Wybierz motyw. Tam do wyboru są trzy opcje, które pozwolą na stałe wybrać tryb jasny lub tryb ciemny, a także uzależnić wybór od globalnego ustawienia systemowego. Dark Mode jest dostępny na Androidzie 10. W przypadku Androida 9.0 Pie i starszych, ciemny motyw w aplikacji WhatsApp może się automatycznie włączać po aktywowaniu oszczędzania baterii w systemie.

(źródło: fonearena.com)

Wkrótce ciemny motyw powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników WhatsAppa na Androida. Wersja dla systemu iOS powinna się pojawić jeszcze w tym roku.

Źródło tekstu: fonearena