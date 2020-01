Twitter pozwoli określić, kto może odpowiadac na wpisy

Twitter szykuje dość sporą zmianę w funkcjonowaniu serwisu. Teraz będziemy mogli sami wybrać kto dokładnie może odpowiadać na nasze wpisy.

Twitter niedługo pozwoli na wprowadzenie ograniczeń co do komentowania wpisów. Do tej pory można było co prawda ukrywać komentarze lub blokować użytkowników, teraz jednak arsenał środków ulegnie powiększeniu. Autor wpisu będzie mógł wybrać czy odpowiadać będą mogli wszyscy, tylko osoby wspomniane oraz te, które obserwuje, wyłącznie wspomniane czy... nikt.

To co w założeniu ma być ochroną przeciwko trollingowi może się jednak okazać idealną funkcją do rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji lub zwyczajnie... zamykania się we własnej bańce informacyjnej.

Źródło tekstu: twitter, the next web, wł