Google Play: zamów pączki do domu. #tlustyczwartek

Bądź sprytniejszy, nie stój w kolejkach! Wiesz, że pączki na Tłusty Czwartek możesz zamówić również dzięki wielu aplikacjom mobilnym, które są wybawieniem w głodzie wśród zapracowanych i spragnionych studentów? Sprawdź, które programy są idealne do tego, by zaopatrzyć się w słodkie, tłuste pączki!

Zobacz: Nowy FRITZ! Mesh Set, czyli turbodoładowanie dla WiFi

Aplikacje, z którymi zamówisz pączki do domu na Tłusty Czwartek:

#1 Uber Eats

Szybko, prosto, bez większych problemów. Uber Eats (dostępny obecnie w miastach: Białystok, Bydgoszcz, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław) pozwala na zamówienie jedzenia w wybranej lokalizacji, a jeden z kurierów usługi Uber Eats dostarczy je pod Twoje drzwi. Aplikacja ta jest niezwykle przydatna w sytuacjach, w których Twoja cukiernia nie jest dostępna w innych usługach tego typu. Serdecznie polecamy Wam tę usługę!

Pobierz Uber Eats (Android)

#2 Pyszne.pl

Bardziej Pyszne.pl kojarzymy z dostawą potraw, które stanowią raczej "danie główne" - czyli kebabów, burrito, tortilli, pizz i innych pyszności. Jednak w Pyszne.pl możecie znaleźć (zależnie od miejsca zamieszkania) również cukiernie, które będą niesamowicie oblegane w Tłusty Czwartek. Z Pyszne.pl warto pozostać na dłużej - w usłudze dostępny jest program lojalnościowy, który pozwala uzyskać zniżki do wybranych sklepów lub na kolejne zamówienia składane w platformie. Pyszne.pl to zdecydowanie świetna aplikacja - nie tylko w Tłusty Czwartek!

Pobierz Pyszne.pl (Android)

#3 Glovo

Glovo to nieco mniejszy gracz na naszym rynku dostaw jedzenia, ale zdecydowanie warty uwagi. Nie zamyka się na jeden typ potraw (jak na przykład PizzaPortal) i w niektórych miejscach ma naprawdę sporą ofertę restauracji i knajp, z których możemy zamówić posiłek (w tym pączki!). Ale to nie wszystko, Glovo pozwala również na zamówienie produktów z dowolnego sklepu lub supermarketu w mieście. To ogromna przewaga nad innymi rozwiązaniami tego typu. Glovo pozwala również na odebranie garnituru z pralni lub przywiezienie zapomnianych kluczy z biura - coś w rodzaju osobistego asystenta. No, i bez problemu dostaniecie także pączki!

Pobierz Glovo (Android)

#4 Tesco E-zakupy

W miastach, w których dostępna jest usługa Tesco E-Zakupy, możecie zamówić przepyszne pączki z dostawą do domu prosto ze sklepu. Aplikacja na co dzień jest doskonałym sposobem na sporządzenie listy zakupów z opcją dostarczenia ich pod wskazany kurierowi adres. Program pozwala także na zeskanowanie kodów kreskowych produktów, które nam się kończą i włożenie ich do elektronicznego koszyka w niezwykle prosty sposób. Rzecz niekoniecznie skomplikowana, ale niesamowicie przydatna. Z Tesco E-Zakupy z pewnością zostaniecie na nieco dłużej niż tylko Tłusty Czwartek!

Pobierz Tesco E-Zakupy

#5 Szopi

Jeżeli mieszkacie w takich miastach jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, to możecie skorzystać z alternatywy w postaci Szopi.pl - usługi, która pozwoli Wam na robienie elektronicznych zakupów w dowolnych supermarketach w okolicy. Wybrane przez Was produkty zostaną dostarczone pod wskazany adres o wskazanym czasie (chyba, że chcecie otrzymać sprawunki jak najszybciej). Do wyboru są cztery marki supermarketów: produkty można zamawiać z takich miejsc jak: Carrefour, Auchan, Lidl, Biedronka.

Pobierz Szopi (Android)

Zobacz: Ergo Hestia utraciła dane klientów. Enigmatyczny komunikat