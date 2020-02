TikTok pozwoli rodzicom na nadzór dzieci

TikTok wprowadza nową opcję. Bardzo ucieszą się z niej rodzice młodszych użytkowników aplikacji, wszyscy inni... nieszczególnie.

TikTok już rok temu minął magiczną granicę miliarda użytkowników, a aplikacja staje się coraz bardziej popularna. Może służyć również jako komunikator, jednak podstawową i najważniejszą funkcją jest oglądanie (i nagrywanie) amatorskich teledysków do różnych piosenek. Użytkownicy często wykazują się w tym naprawdę dużą fantazją. Z usługi korzysta też jednak bardzo wielu młodych użytkowników.

ByteDance postanowił zatem wprowadzić Family Safety Mode, który w założeniu ma pomóc rodzicom nadzorować co robią ich dzieci w serwisie. Najpierw trzeba jednak założyć własne konto na TikToku, połączyć je z kontem dziecka i..voila. Potem można nadzorować czas spędzony w aplikacji, patrzeć z kim dziecko pisze (ale nie co) i ewentualnie wyłączyć prywatne wiadomości. Można też ograniczyć widoczność niektórych treści. Obecnie funkcja dostępna jest w USA, ale w końcu trafi również do Polski.

Młodszych użytkowników TikToka uspokajamy - większość rodziców nie wie o istnieniu TikToka. Także raczej nie trzeba się czego bać.

Źródło tekstu: tiktok