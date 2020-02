TIDAL współpracuje z aplikacją djay

Platforma muzyczno-rozrywkowa TIDAL ogłosiła integrację z aplikacją djay firmy Algoriddim, umożliwiającą miksowanie muzyki. Dzięki tej współpracy DJ-e będą mogli miksować teledyski podczas występów na żywo.

Integracja serwisu TIDAL i aplikacji djay umożliwi DJ-om korzystanie z obszernej biblioteki utworów w jakości dźwięku HiFi, dostępnych na platformie TIDAL. Użytkownicy djay Pro zyskali także dostęp do plików wideo, co umożliwia im miksowanie teledysków w taki sam sposób, jak to się dzieje w przypadku utworów muzycznych. Korzystający z djay otrzymają dodatkowo trzymiesięczny okres próbny TIDALa, z którego będą mogli skorzystać w aplikacjach stworzonych przez firmę Algoriddim.

Funkcja Automixserwisu djay obejmuje bibliotekę plików wideo TIDAL, która - dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji - umożliwia użytkownikom korzystanie z playlisty idealnie zmiksowanych piosenek, bez konieczności manualnego sterowania. Funkcja Match została również rozszerzona o katalog utworów i teledysków TIDAL, przez co serwis będzie sugerował odpowiednią muzykę oraz wideo podczas seta.

Synchronizacja z serwisem TIDAL ma pozwolić użytkownikom aplikacji djay odkrywać nową muzykę i filmy dzięki takim playlistom, jak Top Tracks lub TIDAL Rising. Niepowtarzalne wrażenia z miksowania mają zapewnić niewielkie opóźnienie dla ścieżek audio i wideo, zaawansowane efekty, spontaniczne sugestie oraz wysokiej jakości dźwięk.

- Integracja z TIDAL przyczynia się do progresu rynku streamingowego. Algoriddim jest pionierem w zakresie streamingu muzyki w oprogramowaniu używanym przez DJ-ów. Wierzymy, że docenią oni również postęp w streamingu plików wideo. Dzięki nowej funkcji DJ-e zyskują nowe możliwości stworzenia wizualizacji towarzyszących ich występom, przez co będą one na jeszcze wyższym poziomie.

- powiedział Karim Morsy, CEO Algoriddim

Serwis djay dołączył do stale rosnącej listy aplikacji i urządzeń zintegrowanych z platformą TIDAL, takich jak Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Apple CarPlay, Roku, Samsung Wearables, Waze czy Sonos.

