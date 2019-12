T-Mobile w świątecznej kampanii wykorzystuje kontekstowe narzędzie YouTube Director MIX

Do 24 grudnia trwa świąteczna kampania T-Mobile, w której operator wykorzystuje narzędzie kontekstowego doboru treści reklamowych do zapytań użytkowników w Google i na YouTube – Director MIX.

Świąteczna kampania T-Mobile skupia się na zaletach sieci, dzięki której Boże Narodzenie możemy spędzić z bliskimi, nawet jeśli są oni daleko. W kampanii po raz pierwszy zostało wykorzystane nowe narzędzie Youtube Director MIX, dzięki któremu możliwy jest precyzyjny i kontekstowy dobór wyświetlanych treści reklamowych do zapytań użytkowników w Google oraz na Youtube.

Jak działa YouTube Director MIX?

Przed rozpoczęciem kampanii selekcjonowane są odpowiednie słowa, których użytkownicy w danym okresie mogą wyszukiwać w Google. Do nich tworzone są wersje reklam wideo, różniące się między sobą zamieszczoną na nich treścią czy elementami audio. W efekcie użytkownik wpisujący dane hasło w wyszukiwarce otrzyma przekaz idealnie dopasowany do swojego kontekstu – Director MIX pozwala na dokładny dobór wyświetlanej reklamy do konkretnej frazy wyszukiwanej przez użytkownika.

Podczas kampanii świątecznej T-Mobile użytkownik, który wpisze na YouTube frazę związaną ze świętami, np. Wham! - Last Christmas, przy filmiku, który jako odpowiedź na zapytanie zwróci wyszukiwarka, będzie mógł obejrzeć spot z hasłem „Słuchaj Last Christmas - świątecznego klasyka A o prezenty na święta zadba T-Mobile!”.

- Aby spersonalizować i zintensyfikować przesłanie świąt i prezentów zidentyfikowaliśmy słowa kluczowe powiązane ze świętami – począwszy od hitów muzycznych np. Last Christmas po przepisy na kapustę czy barszcz (dane pochodziły bezpośrednio od Google i Google Trends). Do każdego z zaproponowanych słów agencja kreatywna dopisała humorystyczne copy i na tej podstawie klient stworzył 170 spotów wideo – komentuje Marcin Śmiechowicz Dyrektor zespołu T-Mobile w Mindshare.

To pierwsza kampania z wykorzystaniem YouTube Director MIX na rynku telekomunikacyjnym w Polsce i jedna z pierwszych w całej Europie. Za wdrożenie i realizację projektu odpowiada Mindshare we współpracy z Google.

Źródło tekstu: Mindshare