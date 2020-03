Nowe, lepsze szaty Spotify. Na takie zmiany czekaliśmy

Spotify po raz kolejny odświeża wygląd aplikacji mobilnych dla tabletów oraz telefonów komórkowych (również dla interfejsów dedykowanych inteligentnym domom). Wszystko po to, aby użytkownicy usługi streamingowej mogli w prostszy sposób dotrzeć do swoich ulubionych utworów.

"Nie ma lepszego miejsca niż dom" - mówi Spotify w materiale zapowiadającym nowy wygląd aplikacji ("There's no place like home..."). Użytkownicy aplikacji na telefonach oraz tabletach otrzymają zupełnie nowe ekrany domowe, które po pierwsze - skupiają się na ulubionych treściach, a po drugie: ułatwiają poszukiwanie nowych, ciekawych utworów oraz wykonawców. Ponadto, ekran "Home" podzielono na obszary takie jak: playlisty, najczęściej odtwarzany album, najlepsze podcasty. Poniżej znajdują się m. in. rekomendacje bazujące na historii odtworzonych materiałów, polubione utwory oraz personalizowane playlisty.

Kiedy można się spodziewać wprowadzenia zmian u wszystkich użytkowników? Spotify twierdzi, że rollout już się zaczął i w najbliższych dniach już każdy będzie mógł cieszyć się z nowego ekranu domowego aplikacji. Zdecydowanie, najbardziej z tych zmian ucieszą się użytkownicy tabletów oraz urządzeń dedykowanych inteligentnym domom z dużymi ekranami. To właśnie tam nowe Spotify będzie wyglądać zdecydowanie najlepiej.

Spotify w dobrej sytuacji

Spotify od pewnego czasu jedynie usprawnia działanie swoich aplikacji - nie słychać o poważniejszych zmianach (no, może poza cennikiem dla pakietu rodzinnego). Prawda jest taka, że Spotify nie musi robić obecnie nic, by utrzymywać swoją bezpieczną pozycję lidera. Niektórzy użytkownicy uważają jednak, że przydałyby się rozwiązania dla muzyki dostarczanej w wysokiej jakości.

