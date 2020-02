Siri po polsku nadchodzi? Analizujemy i wyjaśniamy

Siri po polsku? Fani Apple nad Wisłą zakrzyknęli w tym momencie: "wreszcie!" i trudno im się dziwić. Niemniej, jestem absolutnie daleki od tego, by ogłaszać święto - zwłaszcza, że żadne oficjalne źródło związane z Apple nie mówi wprost o takiej premierze. Powodem sensacji w branży technologicznej jest tylko oferta pracy na stronach Apple.

Nie chciałbym siać "technologicznego defetyzmu" swoimi wątpliwościami na temat Siri w Polsce, jednak umówmy się - informacje, które pojawiły się w mediach technologicznych są zbyt hurraoptymistyczne. Gdybyśmy zobaczyli coś w stylu tego, co spowodowało powstanie wielu artykułów zapowiadających niegdyś Asystenta Google w Polsce - może i mielibyśmy powód do świętowania. Przypomnę - przed premierą Asystenta w Polsce w sieci opublikowano zdjęcie zapowiadające dostępność usługi na podstawie oficjalnych materiałów giganta. W kontekście Siri w Polsce, media posiłkują się jedynie ofertą pracy prosto od Apple. Sprawdź tę ofertę pracy.

Niektórzy chyba zbyt szybko połączyli kropki i uznali, że skoro Apple szuka człowieka do pracy w Warszawie i zatrudniony szczęśliwiec będzie miał okazję zajmować się projektem Siri, to na pewno chodzi o polską edycję asystentki głosowej od Apple i premiera ma odbyć się "już za chwilę". Tyle tylko, że jest to jedyna oferta pracy w Apple związana z projektem Siri (może być też tak, że reszta zespołu jest już kompletna). Z drugiej strony, Apple może szukać innych ludzi, którzy będą rozwijać polską Siri wśród agencji oraz podwykonawców, którzy zrobią pewne rzeczy dla giganta taniej.

Czym będzie zajmował się człowiek, który dostanie się na pozycję Senior Data Platform Engineera w Apple? Na pewno chodzi tutaj o analizę informacji zbieranych przez platformę Big Data (jaką jest ogółem Siri) oraz takie ich dostosowanie, by móc rozwijać produkt. I tutaj rzeczywiście, może chodzić o polską wersję Siri - aby odpowiednio przygotować tę asystentkę do używania polskiego języka, ta musi mieć odpowiednio dużo danych wejściowych, by rozpocząć proces "nabywania umiejętności językowych". Te dane trzeba w odpowiedni sposób "obrobić" - tym właśnie będzie zajmował się poszukiwany przez Apple ekspert.

Niewykluczone jednak, że Apple poszukuje człowieka do pracy w Warszawie, gdyż rozwój Siri w innych krajach jest zwyczajnie tańszy - a przecież polscy programiści uchodzą za jednych z najlepszych na świecie. Wcale nie musi być tak, że jakiekolwiek prace będą dotyczyć polskiej wersji asystentki głosowej Apple. Senior Data Platform Engineer może przecież pracować na danych, które dotyczą innego niż polski, języka.

Siri w Polsce - czy Apple wprowadzi asystentkę w naszym kraju?

Jeden rabin powie tak, a drugi powie inaczej. Warto pamiętać o tym, że samo wprowadzenie asystenta nie wystarczy, aby użytkownicy mogli komfortowo korzystać z interfejsu konwersacyjnego. Liczy się również to, czy dostawca usługi asystenta głosowego ma wokół siebie partnerów, którzy będą korzystać z potencjału takiego rozwiązania w danym kraju. Na tym, moim zdaniem "wykłada się" Asystent Google, który nie dość, że w Polsce działa jedynie na telefonach komórkowych (głośniki go niestety nie mają), to w dodatku jedynie kilka usług w naszym kraju jest z nim zgodne - m. in. Pyszne.pl.

Apple może uznawać Polskę za kraj, w którym nie bardzo opłaca się wdrażać asystenta głosowego z uwagi na stosunkowo niewielki udział sprzętów z iOS na pokładzie mad Wisłą. Rozwijanie Siri w Polsce mogłoby okazać się dla Apple kosztowne, również z uwagi na skomplikowanie języka polskiego.

