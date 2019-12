Galaxy Note10 i Galaxy Note10+ dostają Androida 10. Samsung przygotował świąteczny prezent dla polskich użytkowników koreańskich flagowców

Nasz redakcyjny Samsung Galaxy Note10+ zaktualizował się dzisiaj do Androida 10 z interfejsem One UI 2.0. Koreański producent wprowadził update do kolejnych telefonów wcześniej niż wynikało z harmonogramu.

To już druga aktualizacja dla Galaxy Note10 i Galaxy Note10+ w tym miesiącu. Tym razem jest jednak znacznie większa, ponieważ Samsung wypuścił na polski rynek aktualizację dla ostatnich flagowców, zawierającą Androida 10 oraz interfejs One UI 10. Zgodnie z harmonogramem, który dostępny jest w aplikacji Samsung Members, update miał zostać wydany w styczniu 2020 roku.

Zobacz: Samsung Polska udostępnił harmonogram aktualizacji smartfonów Galaxy do Androida 10

Zobacz: Samsung ponownie miło zaskoczył: Galaxy Note10 i Galaxy Note10+ zaczęły dostawać Androida 10, na razie w Niemczech

Aktualizacja dla Samsunga Galaxy Note10+ ma rozmiar 1921,90 MB. Listę nowości, które wprowadza, można zobaczyć na poniższych zrzutach ekranu.

Zobacz: Samsung Galaxy Note10 - test telefonu prawie doskonałego

Zobacz: Samsung Galaxy Note10+ po 6 tygodniach używania. Wybór tego telefonu to dobry wybór

Źródło tekstu: wł