Premie za ankiety Google oficjalnie trafiły do Polski

Polska, Chile i Zjednoczone Emiraty Arabskie to kolejne kraje, w których udostępniono usługę Premie za ankiety Google. Dzięki dzieleniu się swoją opinią na różne tematy, można otrzymać środki pieniężne na zakupy w sklepie Google Play.

Premie za ankiety Google to usługa oraz aplikacja giganta z Mountain View (do pobrania ze sklepu Google Play), która wysyła do swoich użytkowników ankiety z pytaniami dotyczącymi odwiedzonych miejsc lub związane z wyszukiwanymi hasłami w wyszukiwarce Google. W zamian otrzymujemy środki finansowe, które możemy przeznaczyć na zakupy w sklepie Google Play. Usługa jest dostępna od dawna na niektórych rynkach i pozwoliła niektórym użytkownikom zgromadzić setki dolarów.

To bardzo proste: pobierz aplikację i odpowiedz na podstawowe pytania o sobie. Będziemy przesyłać Ci ankiety mniej więcej raz na tydzień (może to być częściej lub rzadziej). Gdy pojawi się odpowiednia ankieta, zobaczysz powiadomienie na komórce. Za jej wypełnienie możesz otrzymać nawet 4,00 zł na swoje konto PayPal. Pytania są różnorodne: od „Które logo jest najlepsze?”, przez „Która promocja jest najbardziej atrakcyjna?”, po „Kiedy planujesz najbliższą podróż?”.

- czytamy w opisie aplikacji w sklepie Google Play

Jak podaje serwis Android Authority, usługa Google'a była znana z tego, że zgromadzone na kontach użytkowników środki potrafiły znikać bez ostrzeżenia. Gigant podobno naprawił ten problem, umieszczając datę ich wygaśnięcia poniżej salda. Pozostaje mieć nadzieję, że po rozszerzeniu usługi na nowe kraje, w tym Polskę, takich problemów już nie będzie.

Źródło tekstu: Android Police, wł