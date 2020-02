Pajacyki: Samsung przypadkiem wysłał powiadomienie, setki osób panikują

Posiadacze smartfonów Galaxy w różnych krajach otrzymali powiadomienie od usługi Find My Mobile o treści „1”. Powiadomienie pokazało się między innymi w USA i Korei Płd. Zauważyło je również wielu czytelników TELEPOLIS.PL na smartfonach z polskiej dystrybucji. Powiadomienie pojawiło się na różnych modelach. Na Twitterze użytkownicy wymieniają między innymi Galaxy S8, Note8, Galaxy A50S, Note10+ i nowiutki Galaxy Z Flip.

Huh. Girlfriend and I just had exactly the same Samsung push notification: her Note 10+ and my Galaxy Z Flip each alerted with a Find My Mobile notification. When tapped, it disappeared. Different Samsung accounts on each phone.



Theories? pic.twitter.com/0NgVCWAjBe