Nowe funkcje w aplikacji Twój telefon

Microsoft rozwija swoją aplikację Twój telefon, która pozwala na zdalne sterowanie telefonem z poziomu komputera i na daleko idącą integrację pomiędzy tymi urządzeniami. Właśnie doszła kolejna funkcja.

Co już potrafi Twój telefon? Możemy wysyłać wiadomości, wykonywać połączenia telefoniczne, wysyłać zdjęcia i przeglądać galerię... i to wszystko z poziomu komputera. Niedawno poprawiono powiadomienia i dodano nowe możliwości kontroli akumulatora. Tym razem chodzi o tapetę. Stanie się ona tłem aplikacji. Oczywiście nie trzeba mówić, że tapety można synchronizować.

Aplikacja jest dostępna zarówno na Androida, jak i iOS. Jest to jeden z elementów ofensywy Microsoftu w segmencie aplikacji mobilnych. Dzięki Twojemu telefonowi, aplikacjom systemu Office, przeglądarce Microsoft Edge i oczywiście launcherowi Microsoft Launcher możemy mieć prawdziwy Windows Phone. Choćby na Androidzie.

Microsoft Your Phone team is adding ability to sync your phone's wallpaper with the app's background, and acrylic effects (via feature flag AcrylicAndBackground)



* ignore the features in the left pane pic.twitter.com/myPHpZ0ubt