Nearby Sharing – tak się nazywa nowa, bezprzewodowa metoda wymiany plików w Androidzie

Niedawno chińscy producenci ogłosili zbliżającą się premierę nowego rozwiązania pozwalającego szybko wymieniać pliki między smartfonami – transmisję peer-to-peer. Najwyraźniej te doniesienia obudziły Google’a, który zintensyfikował swoje działania nad podobnym projektem. Producent rozpoczął od nadania mu nowej nazwy - Nearby Sharing.

Mowa o nowej nazwie, bo technologię jako taką Google rozwija już co najmniej od pół roku. W lipcu 2019 roku w jednej z testowych wersji Androida Q odkryte zostały zalążki rozwiązania o nazwie Fast Share. Technologia ta, inspirowana przez AirDrop w urządzeniach firmy Apple, miała zastąpić porzucony, mało wydajny Android Beam. Powstała, by zapewnić szybkie, bezprzewodowe przesyłanie plików między urządzeniami z Androidem bez instalowania dodatkowych aplikacji, bez żmudnej konfiguracji, bez wpisywania adresów czy haseł.

Mimo że w jednym z buildów Androida Q pojawiły się już nawet elementy menu i grafiki pomocnicze, ułatwiające skorzystanie z Fast Share, to gdy w końcu system wyszedł jako Android 10, nowej metody transferu plików w nim zabrakło.

Jak donosi portal XDA Developers, zapomniana już nieco funkcja Fast Share odnalazła się jako Nearby Sharing w najnowszej wersji Google Play Services oznaczonej numerem v20.1.03 i pochodzącej z 10 stycznia 2020 roku. Niewykluczone więc, że funkcja ta wkrótce zawita do Androida 10 wraz z jedną z kolejnych aktualizacji. Nie należy się jej raczej spodziewać w starszych wersjach systemu Google’a. Najbardziej pesymistyczne scenariusze zakładają, że nowe rozwiązanie zadebiutuje dopiero w Androidzie 11.

Jak ma działać Nearby Sharing? Do inicjacji połączenia między dwoma smartfonami z Androidem wykorzystywany ma być Bluetooth, w podobny sposób, jak wyszukiwane są akcesoria bezprzewodowe. Użytkownik wskaże plik, wybierze opcję Nearby Sharing, wskaże odnalezione dzięki Bluetooth urządzenie odbiorcy, a po zatwierdzeniu operacji transfer będzie odbywał się już po znacznie szybszym Wi-Fi Direct. Co ciekawe, jak wynika ze zrzutów ekranowych tej funkcji, do nawiązania połączenia niezbędne jest też włączenie lokalizacji. Urządzenia muszą być początkowo blisko siebie – około 30 cm. W opcjach można przy tym zdefiniować, czy i od kogo pliki mogą być odbierane, gdy ekran jest zablokowany. Funkcję Nearby Sharing można przy tym całkowicie dezaktywować za pomocą ikony na pasku szybkiego dostępu.

Wszystkie informacje na temat Nearby Sharing pochodzą z analizy niewydanego jeszcze oficjalnie pliku APK, więc nie ma pewności, że faktycznie funkcja ta zostanie wkrótce udostępniona odbiorcom. Google nie udziela też żadnych informacji na ten temat.

