Na Twitterze też będzie można reagować emotkami

Twitter wprowadzi oficjalnie nowe sposoby reagowania na posty. Tym razem będzie to można zrobić za pomocą emotek.

Wielu ludzi przyzwyczaiło się do reagowania na wiadomości zamiast komentowania ich. Możemy to przecież robić w komunikatorach, podobny system dodał Facebook, a nawet niektóre portale informacyjne chcą byśmy klikali odpowiednie buźki. Czasem zwyczajnie chcemy dać znać, że coś przeczytaliśmy, bez angażowania się w dyskusję. Teraz pozwoli na to Twitter.

Twitter już rok temu zaczął testować to rozwiązanie, teraz wchodzi ono w życie zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i aplikacji na Androida czy iOS. Autor posta otrzyma powiadomienie (lub osobną wiadomość w przypadku starszych wersji Twittera) o reakcji na jego wpis. Do zareagowania emotką wystarczy kliknąć przycisk reakcji - serce i plusik.

Say more with new emoji reactions for Direct Messages!



To add a reaction, click the ❤️➕ icon that appears when you hover over the message on web or double tap the message on mobile and select an emoji from the pop-up.



For more about DM reactions: https://t.co/sdMumGDBYl https://t.co/QxMVmGt8eY