Motywy MIUI znowu będą dostępne w Europie

​ ​ Dobra wiadomość dla fanów Xiaomi. Chińska marka przywróci Europejczykom możliwość oficjalnego pobierania motywów MIUI.

Motywy MIUI nie są dostępne dla użytkowników z Unii Europejskiej od lutego 2018. Okres ten oczywiście przypadkowo zbiegł się z pracami nad wprowadzeniem RODO na obszarze Wspólnoty. Xiaomi nabrał wtedy tylko wody w usta i wspomniał o zmianach w regulacjach. Po prawie dwóch latach motywy MIUI znowu będą dostępne dla Europejczyków.

Niektóre telefony Xiaomi na terenie UE mogą się cieszyć dostępem do motywów MIUI już od początku stycznia. Do maja ma go uzyskać reszta. Ciekawostką jest fakt, że jednocześnie Xiaomi zredukował ofertę motywów przeznaczoną dla klientów w Indiach.

