Mobilny Google Earth pozwala oglądać Ziemię na tle gwiazd

W Google Earth Pro i w przeglądarce, jeśli odsuniesz się dostatecznie daleko od Ziemi, zobaczysz ją na tle gwiaździstego nieba. Ta funkcja trafiła też na urządzenia mobilne.

Google Earth pokazuje miejsce ludzi w kosmosie

Widok gwiazd i Drogi Mlecznej w Google Earth to wbrew pozorom nie lada osiągnięcie. To nie jest pierwsza z brzegu tekstura, podłożona pod widok naszej planety.

Usiana gwiazdami przestrzeń kosmiczna w aplikacji mobilnej Google Earth to zdjęcia z Europejskiego Obserwatorium Południowego w Niemczech. Obrazy zostały realistycznie dopasowane do pozycji Ziemi. Gdybyś rzeczywiście wzniósł się 48 tysięcy kilometrów nad wybranym punktem, zobaczyłbyś właśnie ten widok.

Tło dostarczone przez obserwatorium pozwala umieścić naszą planetę w szerszej perspektywie. W odpowiednim ustawieniu zobaczysz ramię Drogi Mlecznej i jaśniejsze obiekty na niebie. Tło nie prezentuje ruchów ciał niebieskich, ale być może i tego się doczekamy.

Na razie możemy cieszyć się realistycznym tłem planety. To bardzo ważne dla twórców aplikacji, którzy dążą do maksymalnego realizmu. Umożliwia im to rosnąca moc obliczeniowa współczesnych smartfonów.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: Google