Microsoft Launcher ułatwia testowanie nowości. W Google Play jest już wersja podglądowa

W Google Play znalazła się testowa wersja kolejnego Microsoft Launchera – aplikacji do obsługi ekranu głównego smartfonów z Androidem, która zapewnia niebanalne możliwości integracji z innymi produktami Microsoftu. Jeśli lubisz Windowsa 10 i nie możesz żyć bez pakietu Office 365, koniecznie sprawdź ten launcher.

Testowa wersja Microsoft Launchera na razie ma tylko najważniejsze funkcje stabilnej aplikacji. Na pewno możesz liczyć na synchronizację działań z systemem Windows 10 i integracją z launcherami dzieci, jeśli twoja rodzina korzysta z kont Microsoft. Testowa wersja Launchera bardzo dobrze integruje się z kontami firmowymi i aplikacjami biurowymi Microsoftu – można między innymi zrobić przegląd poczty i wydarzeń z kalendarzy w Outlooku i uzyskać łatwy dostęp do dokumentów przechowywanych na telefonie.

Ponadto Microsoft Launcher daje nam możliwość zmiany wyglądu ikon aplikacji, rozmiaru siatki, dopasowania zachowania docka na dole ekranu, zmiany rozmiaru widżetów, zmiany układu „szuflady” z aplikacjami i tym podobne funkcje, których nie może zabraknąć w porządnym launcherze. Wisienką na torcie jest zliczanie odblokowań smartfonu i mierzenie czasu spędzonego przed ekranem.

Microsoft Launcher Preview – co nowego można przetestować?

Microsoft Launcher w wersji Preview został zbudowany od podstaw, by możliwe było wprowadzenie kolejnych nowości. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na dwie nowe funkcje – możliwość włączenia ciemnego motywu i używania launchera w pozycji poziomej. Choć często używamy smartfonów do oglądania filmów i grania, niewiele launcherów potrafi się obrócić do poziomu.

Ponadto Microsoft Launcher Preview dostał sporo zmian związanych z optymalizacją. Jeśli poużywasz go dłużej, na pewno zauważysz, że jest bardziej energooszczędny, niż wersja stabilna. Programiści zadbali też o optymalizację zużycia pamięci, szybkość ładowania (tu rzeczywiście zauważyłam różnicę względem wersji stabilnej) i płynność animacji.

Domyślną wyszukiwarką jest tu Bing, co ma swoje zalety. Podobnie jak na Windowsie, tu także możesz wybrać obrazy z Binga jako tapety. Na osobnym ekranie możesz czytać najważniejsze wiadomości, ale niestety brakuje tu takich możliwości doboru tematów, jakie oferują aplikacje Google.

Testową wersję Microsoft Launchera znajdziesz w Google Play. Od stabilnej odróżnia ją między innymi podpis „Preview” pod ikoną – nie sposób się pomylić. Po instalacji Launchera możesz używać go jako domyślnego lub przełączać się między różnymi launcherami.

Microsoft Launcher Preview wymaga Androida 7 lub nowszego. Microsoft ostrzega, że jest to oprogramowanie niestabilne i instalujemy je na własne ryzyko.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: Microsoft