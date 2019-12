Microsoft Edge na iOS i Androida otrzyma nowy interfejs

Pierwsi uczestnicy programu Beta mobilnego Microsoft Edge już mogą cieszyć się nowym interfejsem. Microsoft postawił tutaj na lepszą kontrolę i produktywność

Wejście Microsoftu na rynek aplikacji nierozerwalnie wiąże się z porażką Windowsa 10 Mobile. Wtedy dopiero doszło do zmiany taktyki firmy z Redmond, która postanowiła zająć się dostarczaniem aplikacji na Androida oraz iOS. W ten sposób do znanego i cenionego pakietu Office dołączył m.in. Microsoft Edge, aplikacja Twój telefon czy Microsoft Launcher. Przeglądarka była oparta na tych samych silnikach co Chrome (w Androidzie) oraz Safari (w iOS) i szybko pokonywała kolejne kamienie milowe pod względem pobrań.

Niedawno Edge doczekał się nowego logotypu, Windows Timeline oraz udogodnień w robieniu zakupów czy graniu. Teraz pierwsi użytkownicy mogą podziwiać nowy interfejs. Jest on w początkowej fazie testów, dopiero za kilka dni otrzymają go wszyscy uczestnicy programu Beta. Czym się wyróżnia nowa szata Edge? Widzimy zmienione ikony, nowe centrum produktywności oraz zmianę aranżacji kafelków. Łatwiejszy jest dostęp do poszczególnych funkcji, ulepszono również dzielenie się z innymi przeglądaną stroną internetową.

Już w przyszłym roku pojawi się natomiast oficjalnie Surface Duo, czyli zginany smartfon Microsoftu.

Źródło tekstu: onmsft.com, wł