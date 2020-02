Microsoft Edge dla Androida blokuje śledzenie i szuka kontekstowo

W Google Play znalazła się nowa wersja przeglądarki Microsoft Edge dla Androida. Wprowadzone w niej nowości to wygodne wyszukiwanie kontekstowe oraz mechanizmy zapobiegające śledzeniu.

Kontekstowe wyszukiwanie dostarcza Bing

Microsoft Edge w najnowszej becie dla Androida wprowadził bardzo wygodny mechanizm wyszukiwania słów i fraz na stronie. Wystarczy, że zaznaczysz słowo. Na dole ekranu pojawi się skrót do wyników wyszukiwania. Jeśli go dotkniesz, zostanie otwarta karta z wynikami.

Wyniki wyszukiwania nie są prezentowane w nowej karcie przeglądarki. To pływająca karta dodatkowa, którą można szybko zamknąć i wrócić do czytania. Wyszukiwanie kontekstowe w tej sytuacji przypomina bardziej zaglądanie do słownika, niż korzystanie z Binga.

I to może być problem dla osób przyzwyczajonych do wyszukiwarki Google. By włączyć kontekstowe wyszukiwanie w Edge'u dla Androida, trzeba ustawić Bing jako domyślną wyszukiwarkę. Ponadto trzeba przekazać Bingowi stronę, by wiedział, w jakim kontekście trzeba uruchomić szukanie.

To bardzo praktyczne rozwiązanie, które konkurencja ma od dawna. Na pewno nie będzie to funkcja, która odciągnie użytkowników od Chrome'a.

Microsoft Edge blokuje śledzenie

Podobnie jak Edge na desktopie, mobilny także otrzymał mechanizmy blokujące śledzenie przez odwiedzane strony. Wykorzystuje do tego listę dostarczoną przez producenta rozszerzenia Disconnect, z której korzysta też między innymi Mozilla Firefox.

Tak samo jak Firefox, Edge ma trzy ustawienia ochrony przed śledzeniem: ścisłe, zrównoważone i podstawowe. Microsoft zaleca korzystanie ze zrównoważonego, które zapewnia podstawową ochronę i nie powinno uszkodzić popularnych stron.

Ścisłą ochronę można włączyć także w trybie prywatnym.

Najnowszą wersję Microsoft Edge znajdziecie w Google Play. To wciąż beta i można spodziewać się drobnych problemów. Wprowadzone w niej nowości nie są może rewolucyjne, ale warto sprawdzić Edge'a dla Androida, jeśli korzystasz z Edge'a na desktopie. Przeglądarki Microsoftu świetnie współpracują na różnych urządzeniach.

Źródło tekstu: Microsoft