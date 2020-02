Syzyfowe prace Google. Usunięto ponad 600 złośliwych programów z Google Play

Cóż to za tydzień bez wzmianki o sklepie Google Play, w którym znaleziono złośliwe aplikacje? No, właśnie. Tym razem Google odnalazło i usunęło ponad 600 programów, które wyświetlały intruzywne reklamy.

Co oznacza określenie "intruzywne"? To, że niektóre aplikacje wyświetlają materiały komercyjne, nie jest niczym dziwnym. Pytanie, jak to robią i jak to jest odbierane przez użytkowników. Publikowane w Google Play propozycje mogą wyświetlać reklamy na pełnym ekranie, ale warunek jest prosty: nie może to być zbyt często i co bardzo istotne: może się to odbywać jedynie w momencie, gdy aplikacja jest uruchomiona. W przeciwnym wypadku, program jest uznawany za intruzywny.

Zobacz: Android 11 – co nowego? Zobacz, co szykuje Google

I właśnie takie programy "wyleciały" ze sklepu Google Play. Gigant za pomocą mechanizmów opartych na machine learningu znalazł ponad 600 takich programów i usunął je. Ich deweloperzy mogą umieścić je ponownie w repozytorium, ale muszą przy tej okazji naprawić niezgodne z regulaminem publikacji aplikacji praktyki odnoszące się do reklam w sklepie Google Play.

Google Play - czyli syzyfowe prace

Google próbował wdrożyć mnóstwo zmian, które pozwolą uwolnić Google Play od złośliwego oprogramowania. Gigant zawiązał partnerstwo m. in. z ESET-em w kontekście lepszej ochrony repozytorium przed niebezpiecznymi programami, jednak na razie nie widać żadnych pozytywnych efektów. Możliwe jednak, że zmiany na lepsze muszą być poprzedzone pewnym procesem, a procesy jak wiadomo - trwają. Szczególnie, że Google Play jest przeogromnym zbiornikiem aplikacji.

Warto przy tej okazji wspomnieć o jeszcze jednym mechanizmie, który aktywnie wpływa na bezpieczeństwo całej platformy. Machine learning pozwala na szybkie skanowanie aplikacji znajdujących się w repozytorium oraz ocenę w kontekście możliwego niebezpieczeństwa reprezentowanego przez konkretne programy. Liczymy, że wspomniane partnerstwo oraz cały czas ucząca się AI pozwolą na lepsze rozpoznawanie zagrożeń - również tych w wymiarze reklam.

To nie pierwsze i nie ostatnie takie aplikacje

Tylko w 2019 roku Google zablokowało ponad 790 tys. aplikacji jeszcze przed ich publikacją w Google Play. To ujawnia skalę problemu, z którym boryka się gigant. Eksperci wskazują, że przy takich liczbach, walka giganta z nieuczciwymi deweloperami przypomina wręcz "walkę z wiatrakami", a koszty takich działań będą niewspółmierne do efektów, jakie zostaną osiągnięte. Uważa się również, że Google powinno zrewidować swoją strategię odnoszącą się do złośliwych / nieprawidłowych z punktu widzenia regulaminu aplikacji w sklepie.

Zobacz: Google Stadia trafia na nowe telefony, głównie Samsunga

Źródło tekstu: https://security.googleblog.com/2020/02/disruptive-ads-enforcement-and-our-new.html