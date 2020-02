Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 160 zł

Przygotowaliśmy dla Was kolejne zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które przez ograniczony czas można pobrać i zainstalować zupełnie za darmo. Oto jakie tym razem znaleźliśmy promocje w sklepie Google Play.

Podane daty końca promocji (pochodzą ze sklepu Google Play) mogą ulec zmianie.

Secret Mission - Watch Face

Nasze lutowe zestawienie zaczynamy od propozycji dla miłośników klimatów szpiegowskich, którzy posiadają zegarek z systemem Wear OS (dawniej Android Wear). Z myślą o nich stworzono proponowaną przez nas tarczę zegara, która normalnie kosztuje absurdalnie dużo, ale skoro jest za darmo, to można ją przynajmniej wypróbować.

Normalna cena aplikacji to 56,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 24 lutego).

12 Labours of Hercules II (HD Premium)

Gdy już zmienicie wygląd ekranu głównego w swoich zegarkach ze smartwatchowym Androidem, można chwilę odpocząć przy grze. Dla miłośników strategii i mitologii przygotowano promocję, w której za darmo można pobrać grę o 12 pracach Herkulesa. Do dyspozycji mamy 40 poziomów oraz dodatkowe poziomy premium, gdzie rozwiązujemy zagadki i wykonujemy wiele innych zadań. A wszystko w niezłej oprawie wizualnej.

Normalna cena aplikacji to 12,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 21 lutego).

Manual FX Camera - FX Studio

Gdy aplikacja fotograficzna w smartfonie nie spełnia Waszych oczekiwań, możecie do robienia zdjęć użyć innego narzędzia, których wiele znajdziecie w sklepie Google Play. W programie Manual FX Camera znajdziecie mnóstwo ustawień, filtrów i efektów, dzięki którym łatwiej będzie Wam osiągnąć oryginalne rezultaty.

Normalna cena aplikacji to 18,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 21 lutego).

Message Quest - fantastyczne przygody Feste

Message Quest to urocza, witrażowa gra typu "point-and-click" o leniwym posłańcu, zainspirowana (fabuła i atmosfera) japońskim studiem animacji. Oto historia leniwego posłańca o imieniu Feste. Jego zadania są proste - znaleźć bohatera i przekazać mu zadania do wykonania. Żadnego bohaterstwa czy też ratowania świata. Jednak Feste chciałby tylko spać i objadać się słodyczami. Tytuł polecany jest zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Normalna cena aplikacji to 9,39 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 22 lutego).

RGB Rainbow LED Icon Pack

Było coś do "upiększania" smartwotcha, teraz czas na coś do zmiany wyglądu pulpitu w smartfonie z Androidem. Można tego dokonać za pomocą paczki z ikonami, która dodatkowo zawiera zestaw 200 pasujących do nich tapet. RGB Rainbow LED Icon Pack pozwala zmienić wygląd ekranu w telefonach takich marek, jak OnePlus, Pixel, Samsung, HTC, LG, Nokia itp.

Normalna cena aplikacji to 9,09 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 19 lutego).

Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium)

Galaxy Attack: Alien Shooter to wciągająca gra zręcznościowa, w której przejmujemy kontrolę nad samotnym statkiem kosmicznym i chronimy Ziemię przed atakiem obcych. Wrogów jest z czasem coraz więcej i są coraz groźniejsi.

Normalna cena aplikacji to 2,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 19 lutego).

PowerAudio Pro Music Player

audioPro to prosty odtwarzacz muzyki, wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, takich choćby jak equalizer. Można wypróbować jako alternatywę dla aplikacji fabrycznej (jeśli taką mamy).

Normalna cena aplikacji to 18,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 21 lutego).

Black Game: Math Puzzles PRO 2020

Nasza kolejna propozycja to gra edukacyjna z łamigłówkami matematycznymi. Rozwiązywanie tych zadań ma ulepszyć umiejętności analityczne, poprawić logiczne myślenie oraz zwiększyć wiedzę matematyczną. To także trening dla pamięci.

Normalna cena aplikacji to 11,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 18 lutego).

Widgets - CPU | RAM | Battery

Nasz ostatnia propozycja to narzędzie wyświetlające informacje na temat naszego urządzenie: procesora, pamięci i akumulatora. Aplikacja umożliwia umieszczenie 10 widżetów na pulpicie o różnych rozmiarach.

Normalna cena aplikacji to 18,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 21 lutego).

Źródło tekstu: wł.