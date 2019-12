Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 152 zł

Przygotowaliśmy dla Was ostatnie w tym roku zestawienie wybranych aplikacji i gier na Androida, które przez ograniczony czas można pobrać i zainstalować zupełnie za darmo. Przy każdej propozycji wpisaliśmy datę końca promocji, podawaną przez sklep Google Play.

Precise: Icon Pack

Ostatnie w tym roku zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które można zdobyć za darmo, zaczynamy od paczki zawierającej ponad 2800 ikon, których możemy użyć w ponad 20 launcherach. Jak podaje deweloper, ikony zostały ręcznie zaprojektowane i charakteryzują się eleganckim minimalizmem. Każda ikona ma trzy warianty.

Normalna cena aplikacji to 10,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 1 stycznia).

Evan Daniel and Friends, Volume 1

Nasza kolejna propozycja to gra edukacyjna dla najmłodszych, która pozwala na ćwiczenie znajomości liter alfabetu, liczb oraz prostych działań matematycznych. Przedszkolaki zabiją w niej sylwestrowo-noworoczną nudę, a przy okazji czegoś się nauczą.

Normalna cena aplikacji to 48,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 1 stycznia).

Calculator+

Calculator+ to wielofunkcyjny, zaawansowany kalkulator naukowy, który może się przydać na przykład studentom (ale nie tylko). Aplikacja oferuje wygodny interfejs, dzięki czemu wprowadzanie nawet bardzo skomplikowanych formuł nie powinno sprawiać większych trudności. Calculator+ rysuje też wykresy 2D oraz 3D.

Normalna cena aplikacji to 17,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 4 stycznia).

The Hunt for the Lost Treasure

Zima to przede wszystkim długie wieczory i pogoda, która nie zawsze zachęca do wychodzenia z domu. Wolny czas możemy więc spędzić przy grze, na przykład tej. The Hunt for the Lost Treasure przygodowa gra logiczna dla całej rodziny, w której będziemy poszukiwać zaginionego skarbu pirata, odwiedzając przy tym takie miejsca, jak piracka zatoka, starożytna świątynia czy wioska wśród drzew.

Normalna cena aplikacji to 13,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 3 stycznia).

Manual FX Camera - FX Studio

Gdy nie jesteście zadowoleni z aplikacji fotograficznej fabrycznie zainstalowanej w pamięci Waszych smartfonów, łatwo zastąpicie to narzędzie innym, pobranym ze sklepu Google Play. Wśród płatnych propozycji jest dosyć wysoko oceniana aplikacja Manual FX Camera - FX Studio, którą jeszcze przez 3 dni można pobrać i zainstalować za darmo. Zawiera ona kilka trybów fotograficznych oraz oferuje wiele funkcji, które pomogą osiągnąć jak najlepszy efekt końcowy.

Normalna cena aplikacji to 23,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 2 stycznia).

Sansta Fill 3D - Best relaxing puzzle casual game

Czas na trochę relaksu. Dobrym do tego narzędziem może być gra Sansta Fill 3D, nazywana przez dewelopera najlepszą relaksującą grą logiczną. Czy tak jest w rzeczywistości, możecie się przekonać sami, ponieważ grę można jeszcze przez tydzień pobrać i zainstalować za darmo.

Normalna cena aplikacji to 3,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 6 stycznia).

Equalizer & Bass Booster Pro

Equalizer & Bass Booster Pro to narzędzie, którego zadaniem jest poprawa jakości dźwięku, który wydobywa się z naszych urządzeń mobilnych z Androidem. Aplikacja umożliwia wzmocnienie basów, oferuje też wirtualny dźwięk przestrzenny 3D. Dodatkowo całość zamknięta jest w atrakcyjną wizualnie formę.

Normalna cena aplikacji to 9,49 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 31 grudnia).

Leprica PRO - Castle Battle Tower Defense

Kolejna gra w naszym zestawieniu to tytuł Leprica PRO - Castle Battle Tower Defense. Poznamy tu bajkowy świat z fantastycznymi zwierzętami, w którym trwa nieustanna walka pomiędzy trzema mieszkającymi tu rasami i tworzonymi przez nie klanami. Główne zadanie gracza to obrona własnego zamku przed najeźdźcami oraz doprowadzenie do klęski zamków przeciwnika.

Normalna cena aplikacji to 9,29 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 6 stycznia).

Knots Video Guide 2

Jeśli ktoś chciałby się nauczyć sztuki tworzenia węzłów, to do tego też jest aplikacja, która zawiera filmowe poradniki, jak poszczególne węzły należy zawiązywać. Krok po kroku. A w dodatku narzędzie to można teraz zdobyć za darmo.

Normalna cena aplikacji to 12,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 3 stycznia).

