Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości 116 zł

Mamy już rok 2020, czas więc zobaczyć, jakie promocje możemy znaleźć w sklepie Google Play. Przygotowaliśmy dla Was pierwsze w tym roku zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które przez ograniczony czas można pobrać i zainstalować zupełnie za darmo. Przy każdej propozycji wpisaliśmy datę końca promocji, podawaną przez sklep Google Play.

IQ Test - Premium IQ

Nasze pierwsze zestawienie w roku 2020 zaczynamy aplikacją, której ambitnym (i na wyrost) zadaniem jest określić poziom naszej inteligencji. My ją traktujemy bardziej jako zbiór łamigłówek do zabicia nudy na przykład w czasie podróży (o ile to nie my kierujemy pojazdem) i jako taką polecamy.

Normalna cena aplikacji to 9,29 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 21 stycznia).

Fraction Calculator "Fractal MK-12"

Działania na ułamkach są zmorą dla wielu uczniów polskich szkół, jak również dla ich starszych koleżanek i kolegów. Jeśli należysz do takich osób i z ułamkami masz często do czynienia, zobacz jak się sprawdzi w Twoich zastosowaniach kalkulator ułamków z innowacyjnym interfejsem (jak podaje deweloper).

Normalna cena aplikacji to 8,89 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 21 stycznia).

Pirate Defender Premium: Captain Shooting Offline

Gdy już skończymy się "bawić" ułamkami, możemy odpocząć przy strategicznej strzelance utrzymanej w pirackim klimacie. Do dyspozycji mamy dużo zabawnych poziomów, różne rodzaje broni oraz bohaterów do wyboru i wrogów do pokonania.

Normalna cena aplikacji to 9,09 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 18 stycznia).

Mille: learn 1000 French words + pronunciation

Teraz coś dla osób, które chcą się podszkolić w znajomości języka francuskiego. Aplikacja Mille zawiera tysiąc najpopularniejszych słów w tym języku oraz przykłady ich użycia. Są tu też nagrania native speakerów, dzięki którym dowiemy się, jak poszczególne słowa należy wymawiać.

Normalna cena aplikacji to 7,19 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 20 stycznia).

Slayer Bizarre Shmup (digital space shooter)

Jeśli lubicie gry zręcznościowe oraz kosmiczne strzelanki, być może zainteresuje Was tytuł Slayer Bizarre Shmup. Nasze zadanie jest tu bardzo proste - przebyć całą trasę i pokonać wszystkich wrogów spotkanych po drodze.

Normalna cena aplikacji to 17,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 17 stycznia).

Clean Equalizer &Bass Booster Pro For headphones

Smartfony nie zawsze grają tak, jakbyśmy tego chcieli. W takich sytuacjach przydaje się equalizer, który pozwoli poprawić jakość dźwięku wydobywającego się ze słuchawek podłączonych do urządzenia mobilnego. Gdy takiego brakuje na pokładzie naszego telefonu, możemy sięgnąć po tego typu narzędzie do sklepu Google Play. Jednym z nich jest ta aplikacja, która zawiera 5 pasm korektora oraz dodatki takie jak wzmocnienie basów czy efekt dźwięku przestrzennego.

Normalna cena aplikacji to 9,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 17 stycznia).

Assassin Lord : Idle RPG (BUFF)

Assassin Lord to gra typu Idle RPG, w której rozwijamy swoją postać poprzez pokonywanie przeciwników, zbieranie skarbów oraz przeżywanie zabawnych przygód. Wersja płatna przynosi dodatkowe korzyści w stosunku do jej darmowego wariantu.

Normalna cena aplikacji to 9,09 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 21 stycznia).

Sheet Music Master - Learn to Read Sheet Music

Sheet Music Master to aplikacja, która transkrybuje muzykę na jej zapis nutowy. Jeśli przyjdzie nam do głowy jakiś układ dźwięków wystarczy, że go zagramy na posiadanym instrumencie muzycznym, a to narzędzie zajmie się resztą. Deweloper obiecuje 95% dokładność procesu - jeśli chcemy to sprawdzić za darmo, musimy się spieszyć, ponieważ promocja trwa tylko do północy.

Normalna cena aplikacji to 28,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do15 stycznia).

Stay Alive VIP

W tej grze musimy obronić nasz dom przed potworami, jednocześnie dbając o to, by niczego w nim nie zabrakło. Z czasem przeciwnicy stają się coraz potężniejsi, więc czeka nas coraz więcej pracy, by nie stracić swojego dobytku.

Normalna cena aplikacji to 11,99 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 20 stycznia).

Coordinates Pro

Na koniec aplikacja Coordinates Pro, która konwertuje współrzędne geograficzne zapisane w w jednej formie na inną, a także pokazuje na mapie miejsce o danych współrzędnych (także naszą aktualną pozycję). Gdy na mapie wskażemy jakąś lokalizację, poznamy jej współrzędne w czterech różnych zapisach.

Normalna cena aplikacji to 3,59 zł. Za darmo można ją pobrać pod tym adresem (do 17 stycznia).

Źródło tekstu: wł