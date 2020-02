Google zablokował ponad 790 tysięcy aplikacji naruszających zasady

Android to najpopularniejszy system mobilny na świecie, na który powstają miliony aplikacji. Wśród nich wiele jest takich, które nie tylko są niebezpieczne dla urządzeń, ale przede wszystkim dla danych użytkowników. W 2019 roku gigant z Mountain View zablokowała ponad 790 000 aplikacji naruszających zasady, które miały trafić do sklepu Google Play.

Sklep Google Play, dzięki któremu użytkownicy mogą instalować aplikacje i gry na urządzeniach z systemem Android, to kusząca droga dla złośliwego oprogramowania. Google korzysta ze z wielu środków ostrożności i uważnie przygląda się nowym aplikacjom, to jednak zdarzają się przypadki, gdzie zainfekowana aplikacja trafia do sklepu i jest pobierana czasem w milionach kopii.

- Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony użytkowników przed groźnymi aplikacjami jest oczywiście ich całkowita likwidacja ze Sklepu Play. Nasze mechanizmy weryfikacji zablokowały ponad 790 000 aplikacji naruszających zasady, zanim mogły zostać one opublikowane w Sklepie Play.

- powiedział Andrew Ahn, menedżer ds. bezpieczeństwa aplikacji na Google Play

Amerykańska firma oznajmiła, że wdrożone w roku 2019 surowe zasady sprawiły zmusiły twórców aplikacji na system Android do zaktualizowania swoich produktów. Niezastosowanie się do zasad owocowało zablokowaniem aplikacji. Ostatecznie programiści Google'a zablokowali dziesiątki tysięcy aplikacji ze Sklepu Play.

Złośliwe aplikacje wykrywane przez antywirusy

Codziennie do sklepu Google Play trafiają miliony zgłoszeń programów mobilnych. Część z nich to tak zwane "złośliwe" oprogramowanie. Najczęstszym przypadkiem są aplikacje, które nękają użytkownika nieszkodliwymi reklamami, jednak ta sama droga może być wykorzystana do dostarczenia złośliwego kodu. Zadaniem programów antywirusowych, zainstalowanych na urządzeniach mobilnych, jest wykrycie tych, które pomimo swojego szkodliwego działania dostały się do Sklepu Play. Aplikacje te podają często fałszywe informacje dotyczące treści, które rzekomo mają prezentować.

- Google Android to najpopularniejszy system na świecie. Na Androida codziennie trafiają miliony aplikacji. Nie sposób więc sprawdzić wszystkich i nie dopuścić do Sklepu Play tych złośliwych. Miejmy nadzieję, że Google zmieniając sposoby weryfikacji wyeliminuje to zjawisko. Bardzo ważnym aspektem jest stosowanie na smartfonach oprogramowania antywirusowego, które będzie dodatkową zaporą chroniącą nasze dane.

- powiedział Mariusz Politowicz, ekspert Bitdefender

Firma Google zapowiedziała, że w 2020 roku będzie dążyć do szybszego wykrywania złośliwych aplikacji. Czy jej się to uda, wkrótce się przekonamy.

Źródło tekstu: Bitdefender