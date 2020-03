Firefox Preview 4.0 dla Androida już ma rozszerzenia

Firefox Preview 4.0 dla Androida został wydany w nowej wersji. Testowa przeglądarka w końcu obsługuje rozszerzenia.

Firefox Preview 4.0 to wersja mobilnego Firefoxa, która ma pokazać nam przyszłość przeglądania stron na smartfonach. Mozilla obiecała, że wprowadzi obsługę rozszerzeń do testowej przeglądarki i dotrzymała słowa.

Firefox Preview 4.0 ma pierwsze rozszerzenie

Na razie mamy do dyspozycji tylko jedno rozszerzenie – uBlock Origin 1.25. Myślę, że to dobry wybór na początek. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez blokowania reklam, a niektórych stron nie sposób bez tego odwiedzać. Ma to też korzystny wpływ na prywatność przeglądania, a to przecież priorytet Mozilli. W lutym uBlock Origin można było zainstalować w wersji Nightly przeglądarki.

Ponadto nowe wydanie Firefox Preview 4.0 wprowadza możliwość zmiany ustawień ochrony przed śledzeniem. Wprowadzony został tryb „własna”, w którym możesz samodzielnie wybrać, jakie elementy zostaną zablokowane.

Na liście zmian znalazł się również mechanizm do wybierania języka aplikacji, zarządzanie logowaniem i ekran z najczęściej odwiedzanymi stronami.

Firefox Preview 4.0 już bez dopisku „beta” możesz ściągnąć ze strony projektu na GitHubie w postaci pliku APK. Możesz też poczekać, aż nowa wersja znajdzie się w Google Play.