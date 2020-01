Facebook Messenger dostanie biometryczną blokadę, będzie trochę jak Signal

Facebook pracuje nad lepszym zabezpieczeniem aplikacji Messenger. Komunikator będzie można zablokować biometrycznie.

Facebook Messenger będzie blokowany biometrycznie. Będzie to blokada podobna do tej, z której korzysta Signal – od razu po odpisaniu na wiadomość lub po pewnym czasie od ostatniego użycia komunikator będzie wymagał skanu twarzy. Wszystko będzie zależeć od ustawień aplikacji.

Jane Manchun Wong zdradziła nam, że Facebook pracuje nad zastosowaniem Face ID na smartfonach Apple.

Facebook Messenger is working on "Face ID" app lock



It can be enabled right after the user leave Messenger or after a duration



It seems Face ID will NOT be sent to, or stored by Facebook’s servers, according to the description shown in the screenshot pic.twitter.com/pqBQAjOrnd